中年3丨劉洋勇奪96分最高分　海兒激讚：感情與技巧嘅完美混合體

《中年好聲音3》昨晚（9日）一集是20強晉身16強一對一PK賽下半場競選，本輪最高分數的演出，是劉洋獻唱的《一千個傷心的理由》，獲得96分超亮麗成績，劉洋分享選唱此曲是因為一位好哥哥：「第一次聽這個歌，是我一個好哥哥唱，他唱這首歌當時淚流滿面，我也差一點……」說到此不禁眼濕濕，鐵漢劉洋也有柔情的一面。



劉洋獻唱《一千個傷心的理由》獲得96分成本集最高分數。

劉洋獻唱《一千個傷心的理由》獲得96分成本集最高分數。

周國豐話好似享受緊一個表演者嘅表演咁精彩！

海兒激讚係感情與技巧嘅完美混合體！

周國豐指由於歌曲結構簡單，加上歌詞重覆，極考唱功：「對於作為評審，最正係我哋好多時睇參賽者表演，會戥佢驚、戥佢擔心，但剛才嗰3分幾鐘對我嚟講，係享受緊一個表演，根本唔覺得比賽緊。」海兒則激讚劉洋為「感情與技巧的完美混合體」：「我唔覺得佢係想做一啲技巧出嚟譁眾取寵，或特登咇啲感情出嚟，好純粹去唱心中所想。佢唱咁澎湃嘅歌，我都唔會覺得太多，仲會想聽下一首、再下一首！」

黃博比賽數天前患感冒失聲

黃博獻唱《我的愛》獲得95分，成第二高分。

黃博獻唱《我的愛》獲得95分，成第二高分。

張佳添讚好聽到已經入咗去，左腦熄咗唔再想分析！

「女大魔王」黃博獻唱的《我的愛》、則獲得95分第二最高分，黃博透露選唱此曲原來跟十多年前一次歌唱比賽有關：「嗰時準備下round唱呢隻歌，結果（未唱到）就被foul。其實就係想講曾經有好多遺憾，如果你堅定去愛，一定可以搵番返嚟。」黃博又指錄影前數天因患感冒失聲，幸好錄影當日已回復狀態：「今日搵番把聲其實都好感恩。」張佳添大讚黃博唱出個人特色，讓他聽得如痴如醉：「音色好靚，開始（都仲）喺度分析（佢唱成點），慢慢已經唔記得咗（做緊評判），已經入咗去，好好聽，我左腦熄咗，唔想分析！」陳曉東則謂：「聽到無奈，聽到追尋，又聽到堅持。同埋佢好揮灑自如，隨時可以轉另一種氣聲，我覺得好好。」雖然黃博所得分數比劉洋低1分，但最終東東仍選了她為本回合MVP，更以「驚喜的存在」形容黃博。

陳溢光獻唱《活著VIVA》獲得85分。

陳溢光獻唱《活著VIVA》獲得85分。

黃博成本回合MVP。

本集跌入「中年危機區」的分別是阮慧珊《留低鎖匙》85分、善玥澄《唯一》分87、陳溢光《活著VIVA》85分、何平秋《（你沒有）好結果》86分及羅逸軒《仍然是最愛你》86分，最終評審們決定淘汰陳溢光和新馬區選手何平秋，其中陳溢光在後台分享感受時不禁落下男兒淚：「我諗我收埋咗（自己）廿年，廿年冇喊過，呢個舞台令我記番起最初唱歌係咩樣。」何平秋則感謝胞弟何平亮一直鼓勵自己追尋歌唱夢，亦感恩歌唱老師爸爸自小教她唱歌。另今季製作組還特意製作了名次紀念襟章頒贈予20強參賽者，昨晚一集頒發了第17名-20名，分別為第20名的李創偉、第19名的陳嘉琦、第18名的陳溢光及第17名的何平秋，別具意義。

本回起頒發名次紀念襟章。

第18名：陳溢光

第17名：何平秋

第19名：陳嘉琦

第20名：李創偉

陳溢光淚灑後台。

陳溢光淚灑後台。

何平秋分享感言。

何平秋分享感言。