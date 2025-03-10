74歲老戲骨上TVB飲食節目　對住驚青新人忍唔住鬧「你都黐孖筋」

74歲的邵音音（音音姐）最近為TVB Plus飲食節目《美食新聞報道》擔任嘉賓做「星級飯腳」，音音姐縱橫影圈多年，由艷星轉型成為實力派演員，曾兩度奪金像獎最佳女配角，並獲得多個國際影后殊榮。23歲入行僅三年的蔡景行（行仔），作為新仔主持人直言好驚︰「同大前輩食飯，佢又好似好有性格咁，好驚呀。」

音音姐一見行仔就忍唔住扭耳仔。

今集「星級飯腳」嘉賓為音音姐。

第一站，音音姐帶行仔到經常幫襯的飯堂用膳，大鄉里般的行仔見到偌大的包廂，忍不住問︰「嘩！咁大間房，音音姐你平時一個人嚟都食咁大間房㗎？」大情大性的音音姐忍不住笑罵︰「你都黐孖筋嘅，我一個人點可以食咁大間房。」她介紹此家酒樓是由多位歌星、明星集資開設作為自家飯堂，音音姐解釋說︰「佢哋原意係橫掂日日都出街食飯，不如自己開一間。」她又補充酒家經常邀請一班昔日小生、花旦舉行小型演唱會，她說︰「佢哋唔係為賺錢，為大家開心。我哋買枱聽歌一齊玩，好開心㗎。」

行仔問咗一個問題，即被音音姐笑住鬧︰「你都黐孖筋嘅！」

音音姐帶行仔到自己的「飯堂」。

行仔為音音姐餵食。

行仔為音音姐餵食。

今趟音音姐推介的黃酒雞是客家女性恩物，主打行氣活血，音音開玩笑說︰「每次嚟必食，我呢啲應死唔死就係靠飲呢啲，客家米酒對身體好好。」接住星洲胡椒蟹上場，行仔化身暖男為音音姐拆蟹鉗，又應要求餵食，非常滿意的音音姐猛讚︰「嘩！真係好食到想講粗口。」而行仔貼心舉動終獲讚「靚仔」。

音音姐帶行仔歎泰國菜。

音音姐帶行仔歎泰國菜。

接住介紹位於元朗的泰菜館，由已故邵氐女星于楓兒子經營，該店亦是寵物友善餐廳，一群貓奴、狗奴經常在此聚會。三大必試菜式分別是︰香芒羅非魚、泰式香葉原隻燒雞、泰國夜市火山排骨。燒雞即叫即燒，行仔再次化身暖男，為音音姐撕開熱焫焫的燒雞，可惜因為太熱事敗，最終要出動較剪。

音音姐帶行仔歎泰國菜。