千禧年被低估男神留白鬚型爆現身中環街拍　近照竟撞樣李政宰？

現年55歲的連凱近年主攻內地市場，早前他回港在中環拍攝了一輯街拍，並分享到社交平台，昔日的小鮮肉，如今已進化成Man爆型佬，相中一舉手一投足都散發濃濃男人味，三個字形容：「型到裂！」

現年55歲的連凱，早前回港在中環拍攝了一輯街拍。（小紅書）

連凱近年偏愛美式復古風穿搭（小紅書）

連凱近日在其社交平台以「重溫香港街道」為題分享了一輯型佬相，相片以中環街道為背景，相中連凱留著白鬚、戴着賊仔帽，配以一身他近年偏愛的美式復古風穿搭示人，Chok著在巴士牌下和圍欄邊拍照。縱使已年過半百，臉上亦留下不少的歲月痕跡，但連凱接受自然地老去，而且還愈老愈型，男神魅力絕對不減當年。連凱寫道：「去中環逛逛，買買，吃吃，喝喝，爬上，爬下，脚痛痛，足療療。」可見他回港心情相當輕鬆，網民紛紛留言大讚：「真有型啊」、「太帥了凱哥」、「沒顏值是真不敢這麼穿那」等；而其中一張戴墨鏡的，有網民更覺得相中的連凱，與韓國影帝李政宰有點點似樣，同樣充滿男人味。

愈老愈有型。（小紅書）

戴上墨鏡更添英氣，還有網民覺得這張相裡面的連凱有點點像韓國影帝李政宰。（小紅書）

李政宰。（視覺中國）

出生於台灣的連凱，曾到美國留學至大學畢業，90年代中來港發展，曾參演《西元2000》、《赤裸特工》、《無間道II》、《新警察故事》等電影，亦曾踩入樂壇，與吳彥祖、尹子維、陳子聰組成樂隊「Alive」。雖然連凱當年顏值不輸吳彥祖，但星途卻不如對方，發展平平，後來除了轉戰幕後兼擔任特技化妝，近年甚少在香港露面。

連凱（紅帽）曾與吳彥祖、尹子維、陳子聰組成有「港版F4」之稱的樂隊Alive。（視覺中國）

早前在晚宴上，連凱遇到已好久不見的昔日戰友兼好友吳彥祖，二人合照隨即勾起一眾網民集體回憶。（小紅書）

連凱當年除了拍電影之外，亦曾參演在2004年播出的TVB劇集《天涯俠醫》，飾演張家輝的好兄弟、「龍城」醫生賀正，高大靚仔再加上一口「唔咸唔淡」的廣東話，成功令觀眾留下深刻印象，當時與他有不少對手戲的郭羡妮都曾大讚他靚仔。

連凱在TVB劇集《天涯俠醫》中飾演張家輝好兄弟、「龍城」醫生賀正。（微博@連凱Andrew）

當時與他有不少對手戲的郭羡妮都曾大讚他靚仔。（YouTube影片截圖）

而在美國讀大學時主修美術地連凱，亦是特技化妝師兼特技化妝培訓中心的負責人，曾為多部電影做特技化妝。而連凱私生活非常低調，他早在2003年與混血兒太太Amanda結婚，婚後育有兩名兒子，一家四口幸福美滿。去年，連凱因參演內地網大《緝惡》演出，飾演大反派再次引起觀眾及網民注意，同時他亦非常活躍社交網，不時透過社交網分享近況及穿搭照，偏愛美式復古風格的他多以牛仔、軍裝、工裝為主，展現獨特魅力！

讀美術出身的連凱，特技化妝功力一流。（影片截圖）

一家四口幸福美滿。（IG@andrew_lien_kai）

連凱去年在網路電影《緝惡》中飾演反派，再次引起網民注意！（劇照）

連凱近年偏愛美式復古風，經常會在社交平台分享穿搭照：