東張西望｜80歲阿伯銀行保險箱所有財物被浸濕　原來關呢場雨事

TVB節目《東張西望》今日（10日）一集講到，年過80的趙伯伯及70多歲的太太自1982年開始租用一間銀行保險箱，夫婦二人很少打開保險箱，直到去年11月，才發現保險箱裡面的東西幾乎全部損毀。趙伯伯的保險箱在最低的一層，保險箱裡有兩份屋契及首飾，一打開發現全部東西被浸濕，其他財物及金器亦無一倖免。

年過80的趙伯伯及70多歲的太太自1982年開始就租用一銀行尖沙咀保險箱。(節目截圖)

趙伯伯表示銀行職員見到這情況後，給了紙巾予趙伯伯吸水，並未有向他解釋為何保險箱會有水。趙伯伯未有意識到嚴重性，於是拿起最上面的樓契就走了：「初時唔知個屋契會霉㗎，有個套套住嘅，初時冇打開，攞去律師樓打開，發現霉霉爛爛啦。」趙伯伯拿去律師樓時，樓契仍然在滴水，更要用毛巾來吸水。

趙伯伯拿去律師樓時，樓契仍然在滴水，更要用毛巾來吸水。(節目截圖)

趙伯伯拿去律師樓時，樓契仍然在滴水，更要用毛巾來吸水。(節目截圖)

趙伯伯拿去律師樓時，樓契仍然在滴水，更要用毛巾來吸水。(節目截圖)

趙伯伯因為擔心保險箱內其他物品都會受到牽連，所以回去看一下，結果發現保險箱內其他物品都已經被浸濕，連保護首飾的錦袋都有鏽漬。原來保險箱被浸是關係2023年9月的一場「世紀黑雨」，同時間亦令尖沙咀這間銀行的保險箱層被浸，以致這個情況出現。

節目組翻查2014年至今的公開信息，都發現沒有對外公布過保險箱被浸一事。(節目截圖)

原來保險箱被浸是關係2023年9月的一場「世紀黑雨」，同時間亦令尖沙咀這間銀行的保險箱層被浸。(節目截圖)

銀行有指曾通知趙伯伯及趙太，可惜二人並沒有回覆，但二人堅稱沒有收到通知，節目組翻查2014年至今的公開信息，都發現沒有對外公布過保險箱被浸一事。銀行回覆指並非故意而不作賠償，趙伯伯當然不接受，去了消委會投訴，最後銀行退還一個月租金予趙伯伯。

銀行有指曾通知趙伯伯及趙太，可惜二人並沒有回覆。(節目截圖)

趙伯伯及趙太打算要銀行賠償損失，事件經過《東張西望》介入後，趙伯伯指銀行主動跟進事件，而且與銀行達成共識，事件終於得到解決。