台灣男團Energy去到大馬繼續大跳16蹲　挑戰登黑風洞272層樓梯

台灣「最殺唱跳男團」Energy歷經22年，終於將在4月5日以五人合體之姿首登馬來西亞，展開《一觸即發》巡迴演唱會！上個月他們也飛往馬來西亞舉行唯一簽票會，吸引超過6000名粉絲擠爆現場，盛況空前的人潮為當地掀起一陣Energy炫風，連主辦單位都盛讚人數突破紀錄！而Energy除了舉行簽票會提前與大馬粉絲見面外，他們更特地前往馬來西亞的知名景點雙峰塔、茨廠街、鬼仔巷、黑風洞以及《一觸即發》演唱會場館Axiata Arena 大跳16蹲，也邀請粉絲一起前往打卡，一同在各大景點前留下Energy的超殺身影！

Enegy雙峰塔前16蹲 邀粉絲一同散發超殺能量。

Energy挑戰登黑風洞272層彩虹階梯 臉不紅氣不喘登頂。

許久未到馬來西亞的Energy走訪大馬五大景點，壯闊的自然景觀與熱鬧的人文街區印入眼簾，美麗又繽紛的馬來西亞讓他們感受到滿滿的熱情，一路上驚呼連連！其中Energy造訪印度教聖地「黑風洞」時，一行人需先登上272層彩虹階梯才能進入洞穴內的神廟祈福，他們也透過這次的階梯挑戰體能！而在當地信仰中，信徒會準備牛奶作為供品，並將其頂在頭上或肩上運送至神廟表示供奉及感謝，Toro也挑戰揹著團員牛奶爬上階梯，沒想到三五步就踉蹌不穩，Toro急解釋：「揹牛奶是個儀式，不是爬完全部！」最終五人的體力也通過考驗，臉不紅氣不喘地登頂進入神廟參觀，也一起祈求演唱會順利，並在額頭點上聖灰，象徵得到祝福。而當他們在洞穴內16蹲時，不只粉絲在一旁熱情助陣，路過的許多觀光客也都好奇佇足，更有許多歐美遊客直喊「Handsome」並立即搜尋Energy的MV欣賞，隨即被圈粉並求合照，讓現場有如小型見面會，Energy魅力不分國界！

Energy黑風洞額頭點聖灰祈福 祝願4月5日大馬演唱會順利。

Energy前往《一觸即發》大馬演唱會場館Axiata Arena 外搶先16蹲。

這趟旅程Energy也和許多大馬創作者合作，除了訪問交流外，更學習馬來文、體驗大馬文化、吃特色美食等，其中與當地知名音樂創作網紅ThreeeP（3P）合作時，正在準備新專輯的Energy也趁此機會熱情向3P邀歌，稱讚他們每逢農曆新年創作的賀歲歌曲相當厲害且風靡大馬，期待在新專輯中能有特別的合作，再為Energy帶來新一波洗腦歌曲！Energy《一觸即發》巡迴演唱會馬來西亞站將於2025年4月5日（六）於吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil開唱，票券已正式發售。