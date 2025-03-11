Day@COLLAR首推個人單曲意義非凡　經歷了多個「第一次」

人氣女子組合COLLAR成員許軼（Day） 日前（9日）現身尖沙咀一商場為新曲《Wait A Second》舉行Release Party。活動中，許軼除了現身分享推出個人首支單曲及分享新曲MV拍攝點滴外，一向寵粉的許軼更與粉絲在台上大玩遊戲，並即場獻唱新歌。台上活動結束後，許軼還與眾粉絲近距離互動合影及親自送出Magic Day予粉絲，齊齊共度這個甜蜜而難忘的週末！

人氣女子組合COLLAR成員許軼（Day） 昨日（9日）現身尖沙咀一商場為新曲《Wait A Second》舉行Release Party。(公關提供)

活動甫始，許軼在現場粉絲的熱烈歡呼中閃亮登場。她表示十分感謝商場的邀請，讓她能舉辦這場新曲發佈派對，與一直支持她的歌迷共同見證這個重要時刻。談及新一年的計劃，許軼強調會在音樂創作上持續努力，期待在接下來的日子裡帶給粉絲更多驚喜，展現更全面的自己。

許軼在現場粉絲的熱烈歡呼中閃亮登場。(公關提供)

傾談過後，許軼特意邀請多位粉絲上台參與「歌詞接龍」遊戲。台上接受挑戰的粉絲需要按音樂播放停頓，配以道具演繹接下來的歌詞，而最有心思及最神似fans，則可從許軼手上獲得獎品！此外，許軼還出題考考粉絲，讓他們即時創作魔法卡。她選出最具創意的粉絲，並親手頒發獎品，令現場的其他粉絲羨慕不已！

許軼特意邀請多位粉絲上台參與「歌詞接龍」遊戲。(公關提供)

許軼特意邀請多位粉絲上台參與「歌詞接龍」遊戲。(公關提供)

遊戲過後，許軼談到新歌《Wait A Second》，表示這首新歌對她而言意義非凡，因為它經歷了多個「第一次」，包括第一次獨自拍攝MV，以及首次出席這樣的活動，讓她既興奮又緊張。為了讓粉絲更深入了解MV，許軼也分享了拍攝過程中的趣事與挑戰！隨後，她即場演唱了這首歌，獲得全場熱烈的掌聲。

許軼談到新歌《Wait A Second》，表示這首新歌對她而言意義非凡，因為它經歷了多個「第一次」。(公關提供)

為答謝一早到場的粉絲支持，許軼特意走到台下與粉絲進行大合照，記錄這難忘的時刻。最後，許軼逐一與參與了見面會的粉絲影合影，並親自為每位粉絲送上自己創作公仔「DAYPA」！粉絲們的反應十分熱烈，與偶像近距離互動，齊齊共度這個難忘且歡樂的週末。