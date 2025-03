現年26歲的黃婧靈(波波)身材一向出眾,雖然她並非走性感路線,但波波入行至今最為人談論的就是她的身材。波波擁有魔鬼身材以及甜美可愛的樣子,風靡萬千少男喜愛,是TVB新一代性感代表之一。波波近日有份拍攝無綫飲食節目《美食新聞報道》,本身喜歡品嚐美食的她可以趁機周圍試食,寓工作於娛樂。波波表示自己每個鏡頭都是真食,因此胖不少。

波波擁有強勁身材。(資料圖片)

日前波波於社交網分享了兩張美照,留言寫道:「When the going gets tough, the tough get going (當事情變得艱難時,堅毅的人就開始前進)」似有感而發。而相中的波波就大玩下身失蹤。原來她是食肥了很多,要努力去健身室做gym減肥,會在拍節目前一日會先去做健身,實行先減後食。

波波曾為無綫J2台節目《冇人性教育》擔任主持,更因而成為了新一代「性女」,試過在節目中露骨地教大家手交和口交的技巧。

波波玩下身失蹤。(ig圖片)

波波身材好得驚人。(ig圖片)

