黃日華動手被藐明星足球隊內訌？　球員爆惹怒一男星遭7字大罵

80年代組成的香港明星足球隊最近新聞多多，阿叻陳百祥突然「分家」自組「精裝足球隊」，令他與譚詠麟和曾志偉不和傳聞甚囂塵上。日前網上又瘋傳一段香港明星足球隊成員疑似內訌的影片，見何家勁指點吳岱融企位位置，黃日華則邊說邊用身借力，雙手齊出將企在中間的林迪安推向前面，林迪安即場藐爆露出不耐煩的表情，因而令網民揣測隊中是否有內訌情況。

黃日華突然動口又動手。（小紅書截圖）

用身借力強推林迪安向前。（小紅書截圖）

林迪安都好愕然。（小紅書截圖）

扁晒嘴。（小紅書截圖）

仲藐爆。（小紅書截圖）

網民揣測明星足球隊係咪有人內訌？（小紅書截圖）

當日在場吳家樂和鄧兆尊昨晚（10日）與江美儀為YouTube節目《娛樂好好玩》開直播，亦有解釋當時的情況，吳家樂直言看相片林迪安確實有「扁嘴」，而當日大家要拍攝宣傳片並要吟詩，他表示：「首詩係勁哥即場講，我哋即場讀。」鄧兆尊亦補充：「何家勁背晒成首詩，好犀利。」由於大家企得很鬆散，而圍觀人群太多出現混亂，吳家樂指黃日華和何家勁看似很大聲，但實情是：「好似好大聲話緊大家，其實唔係，因為真係聽唔到，太多人。」

吳家樂同鄧兆尊都係明星足球隊成員。（YouTube截圖）

吳家樂直認最曳曾被鬧。（YouTube截圖）

吳家樂指，可能觀眾看影片沒有前文後理才會誤會，而江美儀作為觀眾亦分享：「我覺得唔係黃日華個樣忟憎，好似『展昭』（何家勁）忟憎啲喎！」吳家樂直認自己是最曳成員，「拍片嗰陣我應該要望天有氣勢咁背詩，但我係一路行……就咁過鏡一路講，一次『唔係咁呀』，第二次『正經啲得唔得呀』，我話『點解要正經，正經都唔好玩嘅』。跟住勁哥真係鬧我，『快啲呀，阻住後面』，但到我真係正經嗰陣，又成日吟錯，我掛住玩，因為冇記到，NG咗5、6次畀人鬧。所以最百厭係我，我係抵鬧嘅。」鄧兆尊表示黃日華與何家勁因為地位高而且有說服力，是隊中話事人，大家都很信任他們。

吳家樂被「展昭」何家勁鬧。（小紅書截圖）

明星足球隊早前被阿叻「分家」。（小紅書截圖）

吳家樂話自己最曳。（小紅書截圖）

黃日華向來有「火爆華」稱號。（小紅書截圖）

不過黃日華人緣好好。（小紅書）