TVB富貴老戲骨被集郵牛仔穿搭狀態佳　手持一物證能力不輸後生仔

現年74歲、人稱「潘翁」的潘志文，縱橫影視圈逾半世紀，拍過不少膾炙人口的劇集，曾是麗的、亞視的一線小生，拍下《鱷魚淚》、《變色龍》、《俠盜風流》及《大地恩情》等爆紅劇集，創下「呂文駿」、「鄺志立」、「容亨」等經典角色，而由他飾演的「盜帥」，當年更被譽為能與鄭少秋匹配的「楚留香」。雖然近年年紀大，開始退居配角，甚至演中風演到有「御用中風王」稱號，但他一點都不介意，認為不同中風都有不同的狀態，學到老做到老。而近年，潘志文除了繼續參與多套劇集拍攝時之外，也緊貼潮流進駐社交平台，拍片分享昔日的拍劇花絮，深受網民歡迎。

潘志文年輕時非常帥氣。（受訪者提供）

潘志文憑《鱷魚淚》一炮而紅。（《鱷魚淚》劇集截圖）

潘志文在《變色龍》中的一句「我唔怕啲契弟，因為我最契弟！」成為金句。（《變色龍》劇集截圖）

當年電視台「鬧雙胞」，潘志文和鄭少秋同樣飾演「楚留香」，但由於《楚留香》的劇名被TVB購下，故他們只能改名《俠盜風流》。（《俠盜風流》劇集截圖）

潘志文現時家住豪宅非常富貴，過著半退休生活，除了拍劇外，閒時也會到內地遊玩。近日就有網民在內地偶遇潘志文，並與朋友一起同這個好戲之人集郵，事後將合照分享到社交平台，寫道：「偶遇香港老演員潘志文，廣東70-90這代人真的是看著他的戲長大的。」當日潘志文以一身牛仔風穿搭示人，造型充滿年輕活力，狀態極佳，與身旁三位後生仔站在一起毫無違和感，驟眼看年齡相若，令人驚嘆其保養得宜。 不過卻有網民將目光放了在眾人手中的飲品。相中，三位年輕人手持啤酒，而潘志文則拿著一瓶白酒，不但讓人感受到他的豪邁個性，更可見潘志文酒量不輸後生仔，果然薑是老的辣！

潘志文曾移民加拿大，至2013年回流，以部頭合約形式重返TVB，再次活躍幕前。（《天地男兒》劇照）

由於在《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》演中風角色，潘志文成為TVB「御用中風王」。（《再創世紀》劇照）

潘志文近年積極經營社交平台，拍片分享昔日的拍劇花絮。（小紅書截圖）

潘志文近日被集郵，一身牛仔風穿搭顯得非常年輕。（小紅書圖片）

不少網民印象中的潘志文都是溫文儒雅，但他年輕時也曾經非常火爆，他在接受《香港01》專訪時曾分享過，當年拍《鱷魚淚》時試過無視高層缺席慶功，寧願大覺瞓。潘志文憶述當年《鱷魚淚》收視成績不錯打贏無綫，當時作為老闆的黃錫照當然要攞威，未拍完就辦慶功，此舉也辣㷫了潘志文，「我那時真的入了戲，覺得自己好像是大哥，突然前一天公布了收視，說前幾集收視很好，比無綫高，老闆黃錫照先生就說：『現在放食飯，停廠』，然後拉大隊出尖東擺幾圍慶功。那你吃三個小時，我不就要遲三個小時下班？我說你們去吧，我不去！我在錄影廠的梳化睡覺，我睡三個小時起牀，我才可以記得對白。（你那時候豈不是得罪高層？）是啊，我不去。好把炮㗎！」相當霸氣。

年過70的潘志文依然有型。（資料圖片/葉志明攝）

潘志文當年不滿停廠去搞慶功宴，故懶理得罪老闆，沒有出席，寧願留在錄影廠睡覺。（黃浩宏攝）