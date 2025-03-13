娛圈富婆狂曬超難買Hermès價值近70萬　曾出動過百萬私伙名牌拍劇

現年41歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！早已實現財富自由的李彩華，不時去旅行享受人生，日前她就去了日本旅行，並在IG分享近照，身穿白色吊帶背心的李彩華身形Fit爆，不少網民都大讚她仍Keep住少女身材，而放在行李箱上的Hermès更成功搶鏡！

圈中小富婆！（IG@rainli1111）

不時去旅行享受人生。（IG@rainli1111）

李彩華出海玩。（IG@rainli1111）

去了日本旅行。（IG截圖）

放在行李箱上的Hermès成功搶鏡！（IG截圖）

Hermès Kelly Lakis。（IG截圖）

Hermès Kelly Doll Picto。（IG截圖）

據知李彩華這款手袋是Hermès Kelly Lakis，是2004年推出的限量款，原本是為一位VIP客戶私人訂製的，因對方覺得Kelly包每次拿東西時都需要轉開紐扣，特別不方便，就向Hermès總店特別訂製一款，包身配有兩個拉鍊口袋，肩帶也改為寬版設計。之後Hermès經VIP授權後生產出這款手袋，但由於產量極少、實用性高，一直是「一袋難求」，炒價約25萬。而李彩華曬出的另一款手袋就是Hermès Kelly Doll Picto，是對Hermès Kelly Doll Bag的全面重新設計，炒價約42萬，同樣價值不菲！

Hermès Kelly Lakis。（網上圖片）

Hermès Kelly Lakis。（佳士得）

羅志祥前女友、內地網紅周揚青的是Hermès Kelly Lakis 35。（IG@gracechowwwww）

羅志祥前女友、內地網紅周揚青的是Hermès Kelly Lakis 35。（IG@gracechowwwww）

Hermès Kelly Doll Picto。（Sothebys）

是對Hermès Kelly Doll Bag的全面重新設計。（Sothebys）

同樣價值不菲。（Sothebys）

天王嫂昆凌亦有Hermès Kelly Doll Picto。（IG截圖）

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，在2006年轉戰內地後密密做，吸金力強勁，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億！而李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，她曾在拍攝劇集《家族榮耀》時出動過百萬名牌私伙，當中包括價值逾20萬的黑色Hermès Birkin Bag，此外，她還有約15萬的Hermès Kelly Pochette、約14萬的Hermès Kelly Danse、Hermès Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag）等等，盡顯富婆身價！

成身Chanel。（IG@rainli1111）

好多Chanel。（IG@rainli1111）

性感。（IG@rainli1111）

李彩華孭着Hermès Constance III Miroir Clouté Bag。（IG@rainli1111）

Rain在劇集《家族榮耀》中出動過百萬名牌私伙。（劇照）

李彩華拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）

Hermès Kelly Doll Bag。（微博@李彩華Rainli李彩樺）

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