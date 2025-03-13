失婚女歌手竟當街被惡死女街坊鬧爆　嚇到呆咗網民力撐：怨氣好重

歌手「小明」方皓玟上月初開始用社交平台Threads，然而她在Threads發文的風格與Instagram相差頗大，不時留下厭世留言。因此有討論區網民指她2021年離婚及買樓後失常，質疑她似有情緒病、厭食症等，方皓玟拍片逐一回應，對於被指控壓力大，她說：「我壓力大？其實我覺得單親係愉快，最緊要愉快。我都唔明啲人點解要攻擊我離婚。」日前方皓玟再惹火，Post出玩貓被爆鬧片段，引起熱議。

方皓玟。(ig@charmainefong)

方皓玟回應網民。（網上圖片）

方皓玟日前上載一條片，方皓玟到西營盤玩貓，方皓玟先分享當年搵到錢在西營盤搬大屋，又大讚：「呢度啲街坊好Nice㗎！」方皓玟之後遇上貓貓，卻被鏡頭外一名女士惡爆大鬧：「我咪講咗唔俾影相囉！都唔知你嚟呢度做乜！」方皓玟等人即安撫：「你放鬆啲啦！」該女士續說：「好緊張你唔好再影！」方皓玟離去後再說：「其實佢平時唔係咁㗎，我諗佢真係心情唔好。」

方皓玟近年被指將所有名牌放晒上身。

方皓玟曾透露自己上一次買樓是「Full-pay」。（資料圖片/葉志明攝）

方皓玟再發文：「你放鬆啲啦 又唔係 #東張西望」有網民力撐方皓玟：「隻貓自己行出嚟控制唔到個喎，開機影自己隻貓攝鏡又唔得，一係唔好放養？困住喺室內會唔會好啲？」、「有冇問過隻貓想唔想影 可能隻貓想呢。。。」、「你有乜權唔比人影？」又有人指看得出該位街坊怨氣重。但亦有人留言指：「其實。。佢不嬲都吾鐘意人哋影貓架喎 貼左張告示系門口」。

方皓玟拍片透露搵到錢即在西營盤搬大屋。（IG影片）

大讚街坊友善。（IG影片）

玩貓。（IG影片）

被惡爆女街坊爆鬧，小明都嚇到呆了。（IG影片）