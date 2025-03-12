東張西望｜苦主遇租霸卻變羅生門　老公搶電話爆粗鬧：你唔報就算

TVB節目《東張西望》今日（12日）一集講到報料人吳女士稱遇到租霸，她表示自己2023年時以$12,000把單位租予一位菲律賓人，直至2024年中這位D先生就沒有再交租。吳女士問管理處才知道D先生已經被拘捕，用盡方法都找不到他，但管理處就指裡面還住了其他人：「好多人出出入入，啲人唔三唔四。」

報料人吳女士稱遇到租霸，她表示自己2023年時以$12,000把單位租予一位菲律賓人，直至2024年中這位D先生就沒有再交租。(節目截圖)

一開始以為吳女士的單位被人「非法霸佔」，其實吳女士都曾報警處理，吳女士更發現「租霸」已經一整年沒有交水費，幾經交涉後，水務署最後停了該單位的用水。吳女士以為「租霸」沒水用就會乖乖離開，豈料對方還繼續留在單位內，之後更報警指吳女士擅自拆除門外的門鎖。吳女士氣憤的說：「佢屈唔到錢嘛，再屈我，話我拆咗把鎖，想衝入去佢間屋。」她表示感到絕望，所以找《東張西望》幫忙。

一開始以為吳女士的單位被人「非法霸佔」。(節目截圖)

《東張西望》主持黎寬怡於是上門拍門，敲了很久門都沒人應門，但就聽到裡面有聲音。吳女士於是報警處理，警員拍門同樣沒人應門，節目組嘗試致電D先生，但就立即被收線。那邊廂D先生女友Jenny回電，表示D先生正在坐牢，而自己正住在吳女士的單位內。

《東張西望》主持黎寬怡於是上門拍門，敲了很久門都得不到回應。(節目截圖)

吳女士於是報警處理，警員拍門同樣沒人應門。(節目截圖)

Jenny聯絡《東張西望》，否認吳女士的指控，她表示自己有交租：「我男朋友出事之後，我就接手繼續付房租。」只是不能一次過繳清房租，所以分開幾次交，與吳女士所說的版本有出入。Jenny更指吳女士差不多每天都上門拍門要她立即搬走，令她感到困擾，Jenny說吳女士除了上門外，在街上見到她還會打她，自己亦有被吳女士抓傷的證據。Jenny再交出吳女士找鎖匠拆除單位門鎖的片段，稱大廈住客都可以做證，證明吳女士的確有追著Jenny打。

Jenny聯絡《東張西望》，否認吳女士的指控，她表示自己有交租。(節目截圖)

Jenny說吳女士除了上門外，在街上見到她會打她，自己亦有被吳女士抓傷的證據。(節目截圖)

Jenny說吳女士除了上門外，在街上見到她會打她，自己亦有被吳女士抓傷的證據。(節目截圖)

《東張西望》聯絡吳女士，吳女士則否認有此事，更指她根本沒有交租：「佢把口亂咁講，你信邊個？」問到是否抓傷了Jenny時，吳女士的老公之後搶了電話來回應：「唔好成日聽人講呢啲，抓傷佢？佢唔搵警察拉我哋，你哋《東張西望》我日日都睇，我以前都係做傳媒㗎。我知道你唔係好資深嘅傳媒，有乜理由如果佢交租，點會告佢。」但吳女士老公愈說愈跟吳女士的版本不同，他指裡面住了D先生的情人，與吳女士口中所說的「唔知住咗咩人」有出入。

《東張西望》聯絡吳女士，吳女士則否認有此事，更指她根本沒有交租。(節目截圖)

吳女士的老公之後搶了電話來回應。(節目截圖)

吳女士老公就愈來愈跟吳女士所說的不同，他指裡面住了D先生的情人，與吳女士口中所說的「唔知住咗咩人」有出入。(節目截圖)

當《東張西望》想繼續追問時，吳女士的老公就開始情緒失控：「你好似審犯咁，你鍾意報就報，唔報就唔報！你哋《東張》都不知所謂，乜X望，廢X！」之後就掛斷電話，至於真相到底是怎樣，就成了羅生門。