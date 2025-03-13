超級富二代一改低調作風首參演綜藝節目　曾被指背妻出軌驚揭真相

賭王何鴻燊三房千金，現年33歲的何超蓮於2023年4月與內地男星竇驍結婚，正式升lv成為人妻。她婚後並沒有專心做少奶奶照顧家庭，而是繼續發展她的事業，且活躍於社交平台。成為人妻的她不時更新社交網跟大家分享生活點滴，以及工作花絮等。何超蓮曾參演過不少內地綜藝節目，去年她更首次參演電影，擔演女主角，於演藝界發展。

何超蓮與內地男星竇驍結婚後，增添一份成熟女人味。（IG@laurinda_ho）

有樣有身材。（微博@何超蓮）

何超蓮在台下不慎走光。(小紅書)

何超蓮的龍鳳胎弟弟何猷啟，最近也一改低調的作風，首次參演綜藝節目。何超蓮日前於她的IG story宣布有關消息，貼出她與弟弟何猷啟的合照和跳手勢舞的短片，留言寫道：「這位大哥綜藝首秀，我很期待哈哈哈」，不過她並沒有透露何猷啟演出那個綜藝節目。

何超蓮宣布弟弟何猷啟參演綜藝。(ig圖片)

何超蓮宣布弟弟何猷啟參演綜藝。(ig圖片)

何超蓮宣布弟弟何猷啟參演綜藝。(ig圖片)

何超蓮宣布弟弟何猷啟參演綜藝。(ig圖片)

何超蓮宣布弟弟何猷啟參演綜藝。(ig圖片)

何猷啟於2019年元宵佳節自爆與來自內地的齊嬌結婚一年，兩人婚後育有兩女。2020年7月突然傳出何猷啟有一名新歡Alice，他更被影到在何猷啟父親賭王出殯翌日，與Alice毫不忌諱地十指緊扣拍拖行街，之後又被影到與Alice逛超市，兩人更孖住上了女方的寓所。報道出街後，何猷啟發聲明宣布數月前已與齊嬌辦理好離婚手續，之後齊嬌與他亦分別先後於IG出post發表離婚聲明，齊嬌更為前夫護航讚對方是個好人。

何猷啟與前妻齊嬌曾愛得甜蜜。(ig圖片)