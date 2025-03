Ian世巡正式展開。

陳卓賢(Ian)世界巡唱《IAN CHAN ’TEARS‘ IN MY SIGHT SOLO CONCERT》正式展開,首站倫敦於昨晚(12日)在倫敦OVO Arena Wembley舉行。演唱會上,歌單加上《玩偶》及《鑿》外,Hellosss們(粉絲暱稱)期待嘅黑色背心亦有出現,而陳卓賢在唱《Thank You Postman》,將信件親手交到來捧場嘅黃偉文(Wyman)手上。

個唱約兩小時,加入了新歌《鑿》及《玩偶》。

向偶像方大同致敬。

另外,陳卓賢選擇了以《才二十三》向偶像方大同致敬,銀幕打出Dear Mr. Khalil Fong Thank you for all your inspirations and kindness.」(親愛的方大同先生,感謝您所有的啟發和善意),陳卓賢在騷後接受訪問時,提到自己一開始接觸音樂,學彈結他、彈琴時,是以方大同為目標,所以方大同是他音樂路上一個很重要的人。早前知悉方大同離世時,感到相當難過,甚至「幾日瞓唔著」。陳卓賢更透露,曾極力邀請方大同在他去年7月舉辦的首個個人演唱會擔任嘉賓,可惜最後未能成事。

