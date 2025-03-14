盧宛茵坦言未必同之前被篤住鬧個導演合作到：我唔會記仇㗎

TVB新劇《俠醫》由陳豪、張曦雯、鄭子誠、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥等人主演，昨日（13日）舉行造型記者會。劇中盧宛茵將會飾演陳豪的媽媽，今次她表示會做慈母的角色，相信會令觀眾耳目一新。

TVB新劇《俠醫》由陳豪、張曦雯、鄭子誠、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥等人主演。(胡凱欣 攝)

盧宛茵接受《香港01》訪問時笑指已經很久沒拍TVB的劇集：「我諗都差唔多成年啦！」至於被問到這年都少了拍劇，與TVB的關係是怎樣時，她就不太想說：「都係照舊，（合約有冇話要一年幾多個騷？）冇阿，呢啲好私隱。」翻查記錄，盧宛茵與TVB現在所簽的是部頭合約，即是在指定時期拍攝指定集數的節目及參與宣傳即可。

盧宛茵已經很久沒拍TVB的劇集。(胡凱欣 攝)

盧宛茵被問與TVB的關係時，就不太想說。(胡凱欣 攝)

盧宛茵曾表示拍劇時被導演不留情面篤住鬧「你睇吓你啲戲」，之後更爆Seed掟毛巾嚇呆在場的人。盧宛茵被問到有關當時情況會否影響她再次拍攝TVB的劇集時，她解釋道：「即係個導演我唔知佢咩心態啦，咁就搞到好僵。（淨係同個導演關係搞到好僵？）係啊！（之後有冇再遇過嗰個導演？）冇啦，我個人就原諒人七十個七次，即係我又大癲大肺嘅，我唔會記仇㗎！我即係咩肚內可撐船（宰相肚裏能撐船）。」盧宛茵一邊講一邊笑，直指自己容人之量之大。

盧宛茵話冇同見過之前個導演。(胡凱欣 攝)

盧宛茵再被問到該導演有否再找她拍劇時，她坦言未必合作到：「冇啊，拍完佢哋有調動，我都唔知，即係未必合作到！（有冇撞過面？）冇撞過佢喎，一路都冇撞過佢！因為我都冇返嚟好耐，所以一直都冇撞到。」而被問到如果要再拍攝這導演的劇集時，她笑指「冇問題」，她表示自己會原諒人及不會記仇：「又唔係十冤九仇，我唔會記住。」

盧宛茵坦言同該導演未必合作到。(胡凱欣 攝)

盧宛茵今次劇中飾演慈母，她笑指今次是「賢良淑德」及很文靜，一改以往「惡奶奶」的形象：「好似以前粵語片黎文咁，慈母嚟，好慈祥，又唔會鬧人。而好包容，同我以前做嘅角色完全唔同。」她覺得今次有煥然一新的感覺，亦可以發揮演技：「唔會經常發惡、鬧人，完全係好友善。」