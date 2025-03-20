Dear Jane的廿年情誼：由日日band房圍埋打機到不敢約食飯

Dear Jane對於20周年並沒有太多想法，甚至是去年訪問時被問到才醒起原來快要迎來20周年。（葉志明攝）

Dear Jane5月第三度踏上紅館舞台舉行演唱會，演唱會命名「Dearest」，既呼應了2019年首踏紅館的「Yours Sincerely 」，亦當作是成軍20年的一個check point。「我哋一向都係有幾多人想聽，就係咩場開，喺呢個場開第三次，都一樣咁興奮，以往我哋會特登度啲嘢去玩，有啲歌平時少唱，今次可以唱埋。」仍記得Dear Jane 2021年以四面台形式《Dear Jane Pendulum Tour 2021》 ，歌完唱人仍未返到原位，甚至走錯位的搞笑場面，所以今次決定三面台，加插弦樂手、敲擊樂、歌曲從新編曲，令音樂感更重，而互換樂器一部分亦會保留，但正研究如何玩得更盡。

Dear Jane的Band房位於觀塘，其實面積不算大，一直不搬的原因是因為如今成了神級錄影室，錄出的聲特別靚。（資料圖片）

Dear Jane早年曾有過零收入的辛酸日子，如今不用捱窮，但觀塘band房仍在。「比起以前係少咗返去，大家成長咗，有各自生活，以前無錢會返去打機，而家係無時間返去，除咗錄音或有咩歌要夾，少咗練歌時間。」Howie指雖然少了返band房，但Tim、Nice、Jackel確確實實佔據了自己人生的一半時間，差不多隔日就見面，化妝整頭隨時隨地都能吹水，所以已不會「得閒約出嚟吹水」，甚至「day off約出嚟先怪，呢個年紀咗約出嚟先會驚。」已婚Jackal暗暗補充「男人啲時間唔係自己啲時間，呢個係無得選擇」即時被笑十分唏噓，再被爆早前突然約打邊爐，引得大家猜測是否有大事發生。「平時一講食，大家都會到，而家真係⋯⋯」

已婚男人Jackal：男人啲時間唔係自己啲時間⋯⋯（葉志明攝）

如果要寫一封信，Nice會選擇收件人是fans。（葉志明攝）

成軍以來絕無僅有的風波，Tim說是2010年Adam離隊。「當時直頭係話隊band唔玩，唔玩唔玩又繼續做，之後Nice加入，嗰時係兜口兜面係咁鬧，之後大家就真係無再講過嘢。嗰時仲接落好多show，有一段時間不停搵朋友幫手，有人得閒就嚟頂一頂，Nice係其中一個，佢幫我哋打鼓之後係順啲，覺得唔再搵其他人。」