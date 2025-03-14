足球女將｜郭雅琪缺席練波理由牽強惹負評　還擊網民：我冇講錯嘢

ViuTV足球真人騷《足球女將》近日熱播中，內容講述製作組招募了24位女藝人、前運動員及現役運動員，訓練她們組成一支女子足球隊去踢比賽。日前播出的一集中，由於太多人缺席，令主教練郭Sir大發雷霆，當中「港台瑜伽女神」郭雅琪（Niki）出席率奇高，態度令網民非議，而她亦有親自還擊負評。



郭雅琪當初在港台節目示範瑜伽動作，因身材驕人引起關注。（港台節目截圖）

郭雅琪經常在社交平台派福利。（IG@niki_yaqi）

第三集講到訓練已進行了兩星期，24人中只得7位女生出席了全數訓練，分別是鍾慧樺（Ice）、吳慧琪（Kiki）、蘇皓兒（Chloe）、梁庭欣（庭欣）、郭思、米姬（Maggie）及吳少娟（Shiho），當中亦有人出席率非常低，如Niki便是被郭Sir點名的一位。

郭雅琪被指是24位女學員中，出席率奇低的一位，早上的訓練全數缺席。（IG@niki_yaqi）

訓練第13天，原本講好24位女生早上7點正就要到達球場，然而7點03分仍然得12人，僅僅夠一半，當中有2人又需要在8點30分離開去返工，人數太少根本無法進行「六打六」訓練，郭Sir對此感到氣憤，他發火說：「唔踢早講吖，搵第二個！」、「一朝早焫㷫我！」又指若這是自己執教的球隊，球員放飛機是需要罰錢扣人工的，他表示：「佢哋揀咗去參加呢個節目，踢得呢場波，佢哋要預咗係咁辛苦」。而助教Daniel亦嚴肅訓示：「始終我哋本身係24個球員，冇可能今日嚟到得13個，然後9點嘅時候得返11個，呢樣嘢絕對唔可以接受。」

訓練第13天，原本講好24位女生早上7點正就要到達球場，然而7點03分仍然得12人，當中有兩人要早走去返工。（ViuTV）

郭Sir對此感到氣憤，他發火說：「唔踢早講吖，搵第二個！」、「一朝早焫㷫我！」（ViuTV）

節目組向缺席球員了解原因，Niki解釋：「因為我個鬧鐘俾人禁熄咗，我聽唔到鬧鐘響，我校咗四個鬧鐘啊大佬，全部幫我熄咗。」似是毫無悔意，其實郭Sir一直以來對Niki都算十分諒解，他對鏡頭表示：「之前嗰日佢應承咗我會出席今朝嘅訓練，佢之前同我講自己有啲情緒問題，夜晚瞓唔到覺，朝頭早好難起到身，如果你問我點樣鼓勵佢，我又唔想用鼓勵，因為你嚟出席訓練係最基本嘅，我會慢慢問一問佢嘅瞓覺情況先，但次次咁樣嘅話，呢個球隊係有Foul人呢個環節，你要冒呢個風險囉，如果你唔嚟嘅話。」他又透過電話向Niki說：「唔可以長期落嚟你都有特權，成隊波係公平，希望聽到一個合理嘅解釋。」

Niki解釋：「因為我個鬧鐘俾人禁熄咗，我聽唔到鬧鐘響，我校咗四個鬧鐘啊大佬，全部幫我熄咗。」似是毫無悔意。（ViuTV）

郭Sir諒解Niki有情緒問題常常失眠，但認為總不能常常讓她有特權，要對其他人公平，提醒她球隊有淘汰制度。（ViuTV）

網民留言：「Gen Z整頓球壇」、「Niki真係極品」、「起唔到身夠膽講出嚟嗰吓痴線」、「千錯萬錯都係人哋錯」、「Niki foul X咗佢算啦，晒咗個位做乜啫」、更指她是這隊波之中的「反派」，節目好睇過《全民造星》。而之後其中一個環節，郭Sir除了讚賞一班出席率100%的女學員外，亦點名要Niki跟大家講幾句，Niki說：「好sorry可能我朝頭早都冇嚟到，淨係嚟過一次，因為私人原因，可能分組同我一組，可能我有好多嘢都會唔明，呢個我承認，因為錯就要認打就要企定啦，我明嘅呢樣嘢，所以跟住落嚟呢段時間我都會出席嘅，我知我自己有問題。」她之後亦再跟製作組表示：「雖然我有啲時候好似表現得好Hea，但係教練都會更加take care我，會監督我，我都唔好意思浪費咗佢哋一番心意。」

之後的理論課，郭Sir點名要經常缺席的Niki跟大家講幾句。（ViuTV）

Niki指因為「私人原因」常常缺席，承諾自己之後會勤力訓練。（ViuTV）

網民對於她說四個鬧鐘都被撳熄了所以唔知醒，感到難以接受。（連登討論區）

網民稱Niki為「極品」。（連登討論區）

不過網民就繼續鬧她，表示：「嗰浸MK味真心gao唔掂」、「冇心踢就躝啦」、「4個鬧鐘嘅錯」、「Niki 真係垃圾MK妹嚟，X佢老X 明知拍節目都咁XX，睇佢IG都係臭X嚟㗎啦」而Niki就疑似有mon post，她在社交平台發文為自己申冤，表示：「認真講句真話就MK 咁我要講咩 有邊個工作唔係為錢 大佬我7:00最早教班 喺幕後喊因為情緒問題 戒緊藥 要講出來咩？我就無講錯嘢嘅 」

網民認為她缺席所有早班訓練，「冇心踢就躝」。（連登討論區）

有網民認為Niki十分MK，當著鏡頭態度都不好。（連登討論區）

郭雅琪在IG回應網民的「MK」指控。（IG@niki_yaqi）