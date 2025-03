鄭中基(Ronald)在去年8月突然發文表示經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」,因此而終止合作。隨後又發文自爆情緒有問題及酗酒習慣,所以完成9月的工作就由太太余思敏陪同下到美國參與戒酒療程。余思敏在鄭中基發文後一直深潛,直到一月底才「蒲頭」。

2011年鄭中基被爆出女友余思敏(Sammie)未婚懷孕,同年10月升爸爸,更短期內迎娶女友。(IG@tinyeyes39)

隨著鄭中基回歸幕前,余思敏都開始活躍於社交平台。昨日(13日)是她的生日正日,她於社交平台轉發與一班朋友慶祝生日的照片,相中有:鍾健威、鄭文、虞逸峯、衛志豪及黃芳雯,相中的余思敏笑得很開心。

另外一張是余思敏與一對仔女慶祝生日的照片,她用兩個公仔遮著他們二人,配上字句:「Happy Birthday to me, Start a new chapter.」至於開始新一頁到底是什麼,就要她本人親自解釋了。