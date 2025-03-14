陳豪透露TVB開少咗劇　張曦雯唔受影響接住開：超級幸福嘅事

TVB新劇《俠醫》由陳豪、張曦雯、鄭子誠、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥等人主演，昨日（13日）舉行造型記者會。陳豪與張曦雯多次合作拍劇，但一直都是做前男女朋友、離婚夫婦，未有機會做情侶，今次終於成觀眾之美，二人終於可以情侶檔現身。

昨日TVB新劇《俠醫》舉行造型記者會。(胡凱欣 攝)

陳豪與張曦雯多次合作拍劇。(胡凱欣 攝)

陳豪與張曦雯接受《香港01》訪問時被問到再次合作拍劇，會否覺得這個配搭很悶？二人即表示不會，陳豪透露：「其實我大家作為演員，應該珍惜每一個嘅演出機會，再加埋而家劇集嘅數目的確係減少咗。咁我覺得所有演員，我相信唔單止我哋，仲有好多嘅演員其實都期待住可以快啲開工。」

陳豪與張曦雯被問到再次合作拍劇，會否覺得這個配搭很悶。(胡凱欣 攝)

陳豪與張曦雯透露公司劇集少咗。(胡凱欣 攝)

張曦雯表示活動開始前向顧問黃醫師說自己頸椎痛，他就知道張曦雯怎麼了：「跟住佢瞓得唔好，佢即刻就喺後台幫我啪咗兩下，所以呢個我覺得好好啊，因為呢啲出去要睇醫生先可以做到㗎嘛。但係醫師一嚟，如果佢一嚟探班或者我哋一要跟佢上堂嘅話，我就會醫師我邊度邊度痛！我會同佢講佢一定會幫我。」而陳豪則指自己之前已經被醫師處理了幾次頸的問題：「因為醫師有個慣性，就係所有佢識嘅人都要畀佢整幾下先。」

張曦雯表示活動開始前向醫師說自己頸椎痛，他就知道張曦雯怎麼了。(胡凱欣 攝)

陳豪則指自己之前已經被醫師處理了幾次頸的問題。(胡凱欣 攝)

被問到有否向黃醫師「偷師」？張曦雯即表示會，因為自己對中藥也有興奮：「我都好相信嘅，咁我自己都有食中藥調理，所以真係好期待，即係可以見多啲醫師同佢偷吓師。」

張曦雯表示會向顧問黃醫師「偷師」。(胡凱欣 攝)

陳豪透露張曦雯剛剛才拍完上一套劇《模仿人生》，才進組數天，張曦雯被問到劇接劇會否很累時，即精神表示不會：「有得開劇，即係依家公司開少咗劇，咁可以接住開，其實係一件超級幸福嘅事。所以任何人話同我講話辛苦你啦，我唔辛苦，唔攰，keep住嚟！（公司少咗開劇有冇話係咩原因？）我諗呢啲我哋都係收通知，唔到我哋去find out嘅。」