TYSON YOSHI未婚妻被偶遇獲讚「識發光咁靚」　本人回應：天生的

樂壇人氣歌手TYSON YOSHI最近豪擲百萬拍與YT周殷廷合作新歌《1994》電影感MV，受盡好評！除了MV討論度高之外，他的未婚妻Christy同樣是話題人物，日前有網民偶遇Christy，留言大讚：「Christy 真係證明咗唔需要雙眼皮大眼都可以好靚，就咁個輪廓已經。。嘖嘖嘖」又有網民指：「見過真人，真係識發光咁靚！好有氣質😌」至於有網民質疑她整容，Christy本人亦親自反擊：「成個樣都天生的，我要整應該唔會整個鼻。」

Tyson Yoshi（IG@tysonyoshi）

TYSON YOSHI駕駛的MR2，正是陳浩南的愛驅。（《1994》MV截圖）

獲大讚 ！（網上照片）

Christy被偶遇 ！（網上照片）

自Tyson Yoshi爆紅後，Christy的外貌不時受到網民挑剔，敢言的Tyson Yoshi在直播中連環爆粗，激動謂：「好樣衰？咁點呀？我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個幪面人話你好樣衰，之後有一大班唔知響邊條巷走出嚟嘅人，叫你企響度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦！現實生活可以直接走！佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算？有冇人諗過？唔係匿喺網路背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好，冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！」雖然飽受攻擊，但Christy一向正面面對，值得學習。

非常恩愛。（IG／@tysonyoshi）

非常恩愛。（IG／@tysonyoshi）