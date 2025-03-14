方皓玟未因連登仔抨擊感不快　自認黑卡：劉馬車、龍心呢啲係閃卡

方皓玟今午（14日）出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》記者會，以透視裝上陣，十分性感，她接受訪問時指平日打扮亦差不多，甚至不打底。

方皓玟否認自己「喪」同「白卡」。（梁碧玲攝）

提到最近因為Threads帖文而與網友掀罵戰，方皓玟表示：「白卡當中我算黑，劉馬車、龍心呢啲係閃卡，其實係相對，勁之中我算渣。其實呢行好多人都黑卡打底，不過佢哋唔認，我係比較勇於承認。」方皓玟又指做自己最爽，無需刻意扮演什麼人設，她又表示最近喜歡看張家輝的分身「蔡辛強」發文，因為十分有娛樂性。

方皓玟表示今日打扮係小兒科，仲話平時連底都唔打。（梁碧玲攝）

方皓玟表示今日打扮係小兒科，仲話平時連底都唔打。（梁碧玲攝）

方皓玟強調未有因網友指責感不快，而她的「喪」亦不是突然出現：「拍片係話畀大家聽我一直都係咁，只不過大家用另一角度眼光睇我。」她又表示要網友問的出色才會回應，否則是益了對方，問到會否花很多時間挑選網友來回覆，方皓玟表示：「我無精挑細選，嗰啲都無隨口噏，即係狗噏。」

方皓玟否認自己「喪」同「白卡」。（梁碧玲攝）

而對於現身TVB音樂節目惹熱議，方皓玟表示：「粉絲多咁，但都有粉絲走咗。每一個時間你都需要啲新嘅支持者，亦有支持者會有其他人支持，呢個係常態，所以唔需要太著緊。忠粉會明我做咩，將我音樂推薦唔同平台係責任，走嗰啲係散客，走完可以返嚟，我中門大開。」她又指自己從不排斥任何平台：「但有無平台排斥我就唔知道，有得做就做」。