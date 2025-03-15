兩位前大隻港男回巢拍節目收視報捷　越撈越掂升呢做政協好威水

由李家鼎、黃亞保、林正峰、倪樂琳（Ellyn）主持的節目《湛鮮美湛江美景遊》，為觀眾介紹湛江美景及美食，上星期日開播就錄得16.8收視，成績驕人，為近年同類節目收視之冠！原來該節目的兩位製片人是港男出身的呂熙以及陳偉洪，雖然離巢多年，但此次「回娘家」二人除了參與幕後製作，更擔任嘉賓主持。

節目收視報捷！

為近年同類節目收視之冠。

現年42歲的呂熙於2008年參加香港先生並入最後3強，直到2012年離巢。他近年獲委任湛江市政協委員以及雷州市香港海外同鄉會會長，非常威水！他接受《香港01》訪問時提到：「我同偉洪都係湛江人，有陣時傾偈都喺度諗緊點樣可以用自己嘅專業幫到家鄉。希望今次節目可以令香港觀眾認識多啲湛江，等大家去旅遊多一個地方選擇！」

港男感情好好！（IG/@hero_hei）

呂熙在ViuTV劇集《冥冥之中》與郭羨妮有不少對手戲！（IG/@hero_hei）

呂熙近年升呢做政協！

而擁有42吋胸肌，現年34歲的陳偉洪奪得2009年香港先生少年組冠軍後入行，2021年離巢後主力打理自己於中港兩地的健身Studio。身兼雷州市香港海外同鄉會副會長的陳偉洪得知節目收視報捷後稱：「身邊有外國朋友睇完都話好多好嘢食好想去睇睇，佢哋唔知原來咁近香港。而家多咗人睇手機都估唔到收視咁好節目播出咗之後喺湛江反應都好熱烈，好多人都係朋友圈傳閱。」

希望新一輯除衫！（IG/@imcalchan）

有望添食！（IG/@imcalchan）

回巢創高收視！（IG/@imcalchan）

大隻港男！（IG/@imcalchan）

二人回巢的首個節目收獲好收視，相信有望繼續添食添！而二人除了開了影視公司外，同一時間各自亦有健身房生意和水晶生意，搞得有聲有色。

好兄弟！

拍得好愉快。