「醫學界萬綺雯」激罕露面大方公開真實年齡　懶理曝光率高惹負評

知名家庭醫生關嘉美過往經常上醫學節目、新聞報道等接受訪問，亦曾亮相於清談節目《Big 4大四喜》等。現年72歲的關嘉美近年甚少在螢光幕露面，但早前前TVB主播方健儀就邀請了關嘉美擔任網上節目《女人方言》的嘉賓，並大談近況！

前TVB主播方健儀就邀請了關嘉美擔任網上節目《女人方言》的嘉賓。（IG@akinafong）

大談近況！（YouTube影片截圖）

方健儀指關嘉美醫生當年深受傳媒歡迎，經常找她講流行病資訊，全因對方不但專業，而且態度友善，表達能力強，並笑言「就手」，對此，關嘉美亦大方承認。關嘉美私人執業32年，早年曾應邀為雜誌寫醫學專欄，她亦常以故事帶出醫學知識：「我記得我第一篇就寫《他十天沒有大便》，我一定要吸引，其實係講大腸癌嘅。」方健儀即笑指是第一代「標題黨」。當年關嘉美醫生經常出鏡，有同行曾批評她「博上鏡」、愛出風頭，又評價她的打扮及外形等，但關嘉美就一笑置之：「我最緊要make sure（確保）我講嗰啲message（信息）係correct（正確）嘅，咁我就算數㗎喇，其他人講乜嘢冇理囉，there will be haters！」

關嘉美醫生當年深受傳媒歡迎。（YouTube影片截圖）

方健儀笑指關嘉美是第一代「標題黨」。（YouTube影片截圖）

當年關嘉美醫生經常出鏡，有同行曾批評她「博上鏡」、愛出風頭。（YouTube影片截圖）

不過關嘉美就一笑置之，更大方公開年齡，即將73歲。（YouTube影片截圖）

雖然關嘉美醫生近年已甚少出鏡，但依然是網上討論區的熱討人物，但關嘉美就自言年紀大不懂得用電腦看討論區，沒有太關注留言，她亦沒有社交平台，對於批評，她表示不會在意：「我已經一把年紀，人哋要講咩由人講啦，我而家最緊要係自己活得開心，仲有活得健康啲、長命啲，已經好足夠。」關嘉美因留了一把長髮，加上嘴邊有粒痣，因而被網民封為「醫學界萬綺雯」，對此，關嘉美就笑言：「我喺呢度呢要向萬綺雯小姐say sorry，因為佢係一個女神，好靚女，咁你點可以用佢嚟比較一個又老又醜又矮嘅人呢，咁我係非常抱歉，但嗰啲你當惡作劇啦！」

懶理負評。（YouTube影片截圖）

懶理負評。（YouTube影片截圖）

萬綺雯。（微博圖片）

萬綺雯。（微博圖片）

保養得宜！（萬綺雯工作室）

方健儀指關嘉美給她的印象與一般醫生不同，因為關嘉美經常打扮得色彩繽紛示人，關嘉美就直言：「其實我冇化妝，我都想化妝，不過我唔化得妝，因為我皮膚敏感，所以我冇去做facial，又冇得化到靚靚，我只可以護膚同搽防曬啦。我覺得着得好啲，乾乾淨淨或者有啲飾物都幾好呀，唔使咁樣衰啦。」相當幽默！

關嘉美醫生好豁達。（YouTube影片截圖）

幽默。（YouTube影片截圖）