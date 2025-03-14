金賽綸母親擔心金秀賢輕生　決定不公開全裸洗碗照：裁定犯罪行為

金秀賢經紀公司今天發表聲明，承認金秀賢過去和金賽綸有過一段情，但聲明被質疑避重就輕，只想幫助金秀賢規避刑責。金賽綸母親一方不捨女兒身後名聲被污衊，透過「橫豎研究所」痛批金秀賢說謊，更表示晚間會透過直逼公開更猛的照片，也就是金秀賢的脫衣洗碗照。不過直至晚上都未有消息，正當眾人等待更驚人的內幕時，金賽綸母親又表示：「今日不公開全裸洗碗照，請裁定犯罪行為」。



金秀賢經紀公司質疑爆料給「橫豎研究所」的金賽綸阿姨根本不是當事人親戚。（YT@橫竪研究所）

今晚（14/3）YouTube節目《#橫豎研究所》透露，金賽綸的母親因擔心金秀賢輕生，特別要求節目組暫緩公開一組據稱為金秀賢在金賽綸家中全裸或脫褲洗碗的照片。

主持人表示，他們尊重家屬意願，決定是否發布照片將取決於金賽綸母親的同意。目前，主持團隊正在與金賽綸的母親溝通與遊說，希望未來能獲得許可曝光這些照片。

金秀賢曾否認與金賽綸的戀情，隨著愈來愈來相戀鐵證流出，亦令二人忘年戀一事曝光。（網上圖片）

節目中主持人代金賽綸母親讀出聲明，她指女兒生前從未向傳媒說謊也沒假扮做兼職，同時也不喜歡夜蒲。金賽綸母親斥前事務所否認戀情一事，令人以為金賽綸是說謊的瘋女。有指金賽綸從小擔起養家責任，而且指責家人花光她數百億韓元財產，金賽綸母親澄清全屬謠言。金賽綸母親目前只想讓女兒恢復生前的名譽強調，並希望裁定他們的犯罪行為。