梁詠琪創作6吋搪膠「牛仔」　介紹畀囡囡Sofia睇︰延續純真和童心

港鐵公司今年的「藝術三月」，特別聯乘跨越五十載、同樣陪伴香港人成長的元祖級經典漫畫《牛仔》，在港鐵香港站呈獻《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，讓公眾及港漫愛好者於港鐵旅程中重溫獨特的港漫情懷，向原作者王司馬的經典作品致敬。而梁詠琪除有參與當中的展品創作，更出席開幕活動。



梁詠琪擔任《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》擔任嘉賓，同時分享其創作6吋搪膠「牛仔」造型公仔的背後理念。（大會提供）

是次展覽邀得逾二十位深受《牛仔》作品啟發的本地演藝人和藝術家創作全新作品，包括：包括梁詠琪、林海峰、葛民輝、利志達、朱祖兒、石家豪、楊學德、小克、黎達達榮、塵阿力、楊天命、Man僧、Cuson Lo、Pen So、b.wing、Paul Lung、Steven Choi、Don Mak、John Ho、Prodip Leung、Knoa C及Bonnie Pang，以不同風格重新演繹這經典漫畫，延續大家的集體回憶。參與其中的梁詠琪（Gigi）親臨現場擔任嘉賓，分享其創作6吋搪膠「牛仔」造型公仔及主題畫作的背後理念。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐（中）與《美紙》出版人曾金成先生（右）及參與創作 「 牛仔」 作品的演藝人梁詠琪小姐（左）在港鐵香港站為《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》揭幕。（大會提供）

Gigi所創作的公仔本身以黑及灰色為主，呼應《牛仔》於報章連載時期的黑白色畫風。以冷線編織而成的冷帽及吊帶連身長褲，則由「牛仔」故事帶予讀者的溫暖以及Gigi小時候最喜歡的打扮作為靈感創作而成。而畫作則結合了《牛仔》不同角色的笑臉，突顯《牛仔》作品為大家帶來無限歡樂，寓意「笑口常開」，兩個作品都呈現了Gigi與「牛仔」的連繫。

Gigi所創作的公仔本身以黑及灰色為主，呼應《牛仔》於報章連載時期的黑白色畫風。（大會提供）

畫作則結合了《牛仔》不同角色的笑臉，突顯《牛仔》作品為大家帶來無限歡樂，寓意「笑口常開」（大會提供）

Gigi：「『牛仔』這個角色代表著很多人內心最純真的童心，讀者往往就透過『牛仔』一家所發生的溫馨小故事，看出自己和父母的互動，簡單的四格黑白漫畫，彷彿畫出了我們七彩繽紛的內心世界。」

林海峰亦有展品展出。（大會提供）

小時候每個禮拜都追看《牛仔》漫畫而成為支持者的Gigi，早已將這位「兒時朋友」介紹予女兒Sofia。Gigi︰「《牛仔》作品以圖畫作表達，甚少文字，更能令小朋友發揮想像力，自己意會作者的幽默感和故事隱喻，很適合已經10歲的Sofia。我很慶幸可以介紹『牛仔』給她認識，延續『牛仔』帶給我們的純真和童心。」

《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》展覽詳情

日期︰2025年3月14日至3月23日

地點︰港鐵香港站（已付車費區域近 C 出入口）