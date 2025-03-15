丁子朗認開少咗劇有影響　珍惜拍攝機會：事前準備係多咗好多

丁子朗今日（15日）出席觀塘一商場的機械人活動並擔任主持，首度與機械人做活動的他都表示很新鮮，但亦很擔心，因為未試過與機械人合作，不知道機械人會有什麼反應。丁子朗更笑指這個是他作為主持的一個「考牌試」，而考試過後，他一身輕，因為得到主辦方的讚賞，覺得可以再次合作。

第一次與機械人做活動的丁子朗都表示很新鮮。(胡凱欣 攝)

丁子朗更笑指這個是他作為主持的一個「考牌試」。(胡凱欣 攝)

丁子朗接受訪問時被問到有關TVB最近「開少咗劇」，自己有否受到影響，他即表示開少了劇對演員來說一定有影響：「咁就係變咗我哋會更加珍惜每一次拍攝嘅機會，因為每次我哋而家嘅拍劇嘅方向以前唔一樣。以前係我哋一年commit咗有200個鐘，就一定要拍晒200個鐘，咁但係而家我哋一定諗好咗個劇本，諗齊晒所有對白，已經係confirm咗一個好solid嘅故事先至開拍，咁對於我哋嚟講其實個事前準備係多咗好多。」

丁子朗表示開少了劇對演員來說一定有影響。(胡凱欣 攝)

丁子朗話會更加珍惜每一次拍攝嘅機會。(胡凱欣 攝)

丁子朗更講到以前拍劇與現在拍劇的不同，以前TVB出名就是「飛紙仔」，但現在就變成有很多準備空間讓他們討論：「究竟我哋呢個角色想點呢，因為我哋知道臨尾嘅結局係點啦，咁所以就變咗，慢慢咁樣去討論。」被問到最大的影響是什麼，會否影響收入時，他表示最大的影響一定是「準備」。

丁子朗更講到以前拍劇與現在拍劇的不同，以前TVB出名就是「飛紙仔」，但現在就變成有很多準備空間讓他們討論。(胡凱欣 攝)

丁子朗被問到最大的影響是什麼，會否影響收入時，他表示最大的影響一定是「準備」。(胡凱欣 攝)

被問到沒有劇拍的時候會做什麼，丁子朗笑指自己很忙：「我好多嘢搞啊我，我覺得我係一個斜杠族嚟，暫時工作都叫做唔好話好密，但係都非常之充實。」他表示早前才在內地拍完劇，然後又正在準備畫展，除此之外4月更有演唱會。所以TVB少開了劇，對他的影響沒有很大，因為他還有很多不同範疇的工作，他很開心表示：「因為每個範疇都涉獵到唔同嘅觀眾，咁所以我好開心見到唔同嘅人。」而且他的想法很正面，覺得TVB如果覺得有角色適合他就自然會選擇他：「一定選擇到我嘅，咁我相信如果真係啱我嘅戲就會搵我。」

丁子朗話冇劇拍嘅時候都係好忙。(胡凱欣 攝)