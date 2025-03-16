噓國王在冬眠｜林一爆紅滑雪樣迷死人　零死角神顏被封新一代男神

內地偶像劇《噓，國王在冬眠》近日播出後大受歡迎，無論收視還是口碑都持續上升中，被網民看好有望成為年度爆款劇。而男主角林一憑着高大帥氣的外型，收獲許多粉絲，因拍劇學會了不少技能，被網民封為新一代男神。

《噓國王在冬眠》近日播出後大受歡迎。（微博圖片）

《噓，國王在冬眠》除了男女主角林一、虞書欣外型吸引之外，甜寵劇情亦是受歡迎之一。劇集以「冰雪」為主軸展開一段年輕人追求夢想的故事。而在劇中林一就是飾演滑雪教練，在滑雪場中展現了多種高超滑雪動作，非常有型。

而林一為了劇集親自學習滑雪，在劇集中有不少滑雪畫面都是他親自上陣拍攝，相當專業。林一除了因為《噓》而學習滑雪之外，據內地媒體報導指出他還因為劇集《玫瑰的故事》飾演飛行員而去學習小型飛機的理論課與駕駛操作，他曾公開表示：「我覺得很爽很刺激，我本來覺得會很難，但我會發現它可能比開車會簡單一點，因為它可能不用考慮那麼多因素。」為每一個角色努力做足功課。

林一在劇中飾演一位滑雪教練。（影片截圖）

虞書欣因為劇集人氣急升。（影片截圖）

現年26歲的林一除了學會滑雪、開小型飛機的技能之外，他還是一名國標舞專業者。在2015年的時候，他就以遼寧省舞蹈類專業統考第一名的成績，考入北京體育大學國標舞專業。從網上可見其跳國標舞片段時，美感與力感的交融，展現出他貴公子的氣息，相當帥氣。

林一因為劇集而學會滑雪。（影片截圖）

林一因為劇集學會滑雪。（林一微博圖片）

顏值高的他，還擁188cm身高且身材精壯，高大外型被網民稱有韓系帥哥的感覺，完全不輸韓國男星。而正正因為他自身優越外表，特別是立體的側臉，像極了從漫畫中走出來的人物一樣，獲網民封為內娛新一代男神，直言他顏值已達頂級程度。

林一學會開小型飛機。（微博圖片）

林一是國標舞專業。（微博圖片）

林一顏值高。（微博圖片）