最強小三疑與富豪男友歐遊行名店勁風騷　曾歷「鬼剃頭」崩潰痛哭

現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖9年，育有4名子女，事件轟動全城，五索更被封為「最強小三」。五索在上月底突然自爆生蛇，直言「人生最痛」，日前她更拍片分享頭頂生蛇的痛苦經歷：「每日都係甩頭髮中……生蛇後遺症。」又哭訴：「我點樣出街呀？」不過原來五索已經康復，並出發歐遊，更疑似與馬生同行！

「五索」鍾睿心與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情。（資料圖片）

兩人拍拖九年，五索5年生了4個小朋友。（IG@5kidsokma）

五索自爆生蛇。（IG截圖）

五索哭訴頭頂生蛇的痛苦經歷。（影片截圖）

出現如「鬼剃頭」般的慘況。（影片截圖）

五索在IG限時動態分享多段短片，可見她已身處瑞士，她寫道：「我沒有事了，多謝各位關心，我會在瑞士帶（戴）假髮的。」片中所見，五索與一名男士在高級酒店內用餐，更望住雪景，相當享受，之後她又到名店行街試衫，並對鏡自拍，心情大靚！

五索身處瑞士。（IG截圖）

同行的還有一名男士。（IG截圖）

相當享受。（IG截圖）

到名店行街。（IG截圖）

對鏡自拍。（IG截圖）

試衫。（IG截圖）

心情大靚。（IG截圖）

日前五索拍片分享生蛇的慘況，她透露於7天前生蛇，最初兩日如普通頭痛，但其後愈來愈痛：「我開始唞唔到氣，半夜完全唞唔到氣，全身都好痛！」之後她就去了養和醫院求醫，醫生檢查後指有機會是生蛇，但因水泡未現形，所以未能確定。五索形容返家後是「煉獄的開始」，就算食藥都只能抑制六、七成的痛楚：「嗰種痛係好似生仔嘅痛一樣，咁生仔你都係生十幾個鐘，但係我係痛咗六、七日。」五索自言能忍痛，但最傷心的是出現後遺症：「我而家喊唔係因為個病令到我喊，而係我啲頭髮冇晒！」之後她就揭起頭髮，可見她額角頭髮十分稀梳，甚至禿了一片如「鬼剃頭」，五索哭訴：「我估佢未甩晒，因為佢每日甩，愈甩愈多。」她指沒想過自己這麼後生就會生蛇，更稱「唔知好唔好剃光個頭呢，咁樣禿一忽」，並勸喻網民去打針預防生蛇。

五索拍片分享生蛇的慘況。（影片截圖）

狂甩頭髮。（影片截圖）

超痛。（影片截圖）

哭訴。（影片截圖）

愈甩愈多。（影片截圖）

五索自言能忍痛，但最傷心的是後遺症。（影片截圖）