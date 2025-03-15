金秀賢脫褲洗碗照曝光　金賽綸母列7點聲明反擊：不要再打電話來

韓星金秀賢被指戀上當年仍未成年的金賽綸，事件連日發酵，金秀賢強調自己在女方成年後才一起，卻遭外界質疑，今天（15日）再透過經理人公司表示盼能與金賽綸母親對話，「敝公司的經營管理階層盼能與您見面」。不過事件似乎仍未有緩和，金賽綸的母親今晚在YouTube節目《橫豎研究所》提出7點聲明，因為忍無可忍，最後決定公開金秀賢在金賽綸家中「下衣失蹤」脫褲子洗碗照，並透露「金秀賢的經紀公司一直打電話給金賽綸的父親」，警告不要再打了。

YouTube節目《橫豎研究所》再曝光一張男子「下衣消失」相片。（YouTube截圖）

相中所見，一名男子背對鏡頭，上半身穿T恤，下半身疑似沒有穿褲子，腿部肌肉結實，重要部位被字幕擋住，這男子疑似是金秀賢。有網民發現廚房的綠色櫃枱，跟金賽綸在2020年實境節目《On & Off》中公開的家中廚房如出一轍。

疑似金秀賢脫褲洗碗照曝光。（YouTube截圖）

廚櫃顏色與金賽綸在2020年實境節目《On & Off》中公開的家中廚房如出一轍。（YouTube截圖）

金賽綸母親遮樣，並列出7點聲明，「第一，我們希望金秀賢承認他從金賽綸未成年時期起就開始交往，並公開正式道歉。第二，我們希望經紀公司GOLDMEDALIST對於過去3年來一直聲稱『雙方未曾交往』的輿論操作，以及僅僅是3天前仍聲稱『從未交往』一事，公開正式道歉。第三，金賽綸身為公司創始成員之一，請承認她做出的貢獻，並且表示歉意。第四，請承認對金賽綸發出7億韓元的存證信函和催繳償還這件事，並且公開道歉」。

對於金賽綸母親昨天的聲明未提到金秀賢，她今天在第五點聲明中解釋，指是希望將重點放在警告前娛樂記者李鎮浩和網暴者。第六，為了證明李鎮浩的言論不實，金賽綸不得不提到曾與金秀賢交往並且公開照片，敬請各方理解。最後第七，他們計劃下周對李鎮浩正式提告，希望對方真心誠意公開道歉，並續說：「他在我們治喪期間和出殯，還跑去找靈骨塔，曾致電表示『找不到』，他辯稱是為了求證，但是遺屬覺得遭嘲弄，深感不快，希望公開道歉。」

有指金秀賢與當時仍未成年的金賽綸拍拖。（YouTube截圖）