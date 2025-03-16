方皓玟再回應買樓惹攻擊　稱難以理解：明星要好窮先代表愛香港？

方皓玟近期經常語出驚人，有網民就認為她自從離婚及買樓後，已變得跟以前不同，又有人批評她常常一身名牌，之前現身TVB節目又有粉絲表示失望「脫粉」等等，不過向來有個性的方皓玟，就在社交平台拍片逐項負評回應，又發文「天才與白痴，你覺得我黐線嘅同時都係因為你白癡唔明啫 」、「網絡欺凌，一律建議互X解決。」、「如果我講嘢都要問過你，不如你收聲啦。」等等，在日前的活動上，她更表示：「白卡當中我算黑，劉馬車、龍心呢啲係閃卡。」

方皓玟逐一回應連登仔質疑。（IG@charmainefong）

在活動上，方皓玟表示：「白卡當中我算黑，劉馬車、龍心呢啲係閃卡。」（資料圖片）

方皓玟去年擔任樓盤代言人，並被爆以564萬元購入旺角一個中層單位，對於被指「自從佢買咗樓之後，就失常」，她笑稱：「買咗樓之後失常？我未收樓，所以未失常。」而昨日（15日）她再發文回應買樓一事，她配上一張歌曲《HW1》的舊照，寫道：「方皓玟買樓，就已經係原罪？」

方皓玟去年擔任樓盤代言人，又透露自己上一次買樓是「Full-pay」。（資料圖片/葉志明攝）

對於被指「自從佢買咗樓之後，就失常」，她笑稱：「買咗樓之後失常？我未收樓，所以未失常。」（IG@charmainefong）

其實過往她曾透露，這首歌「HW1」是「留」字的速成碼，意即她會留在香港，而在帖文中她再提到其中兩句歌詞，指「揀逗留 只因不願放手」、「世界太好始終不夠香港這味道」，她表示：「我既然係有上面歌詞嘅決擇，我選擇喺香港落地生根，只係跟大部份香港人一樣，好俾心機工作，營營役役咗超過20年，先至首置有番自己一個竇，一個安全感，而我買嘅亦唔係d咩豪宅。」最後她更表示不理解某部份香港人，並反問：「我其實好唔明某d香港人，對於明星嘅要求係，要做到好窮、最好生活都有問題，先至代表愛香港呢個地方？」

方皓玟再發文回應買樓一事，她配上一張歌曲《HW1》的舊照，寫道：「方皓玟買樓，就已經係原罪？」

方皓玟指自己跟大部份香港人一樣，營營役役逾20年才首置一個安樂窩，而且更不是什麼豪宅，她反問：我其實好唔明某d香港人，對於明星嘅要求係，要做到好窮、最好生活都有問題，先至代表愛香港呢個地方？