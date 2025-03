陳奕迅演唱會連唱兩曲悼念方大同　三個動作致敬：作品會長留青史

方大同上月離世,華人樂壇痛失這位才華唱作人,多位歌手都表示非常惋惜,並在演出上向他致敬,而陳奕迅(Eason)在《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》悉尼站上,就連唱兩首歌表達對方大同的敬意。

陳奕迅(Eason)在《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》悉尼站上,連唱兩首歌表達對方大同的敬意,先是方大同作曲及監製的《孤獨患者》。(IG@fnds_worldtouring)

陳奕迅向方大同致敬。(fb@方大同)

他先唱出由方大同作曲及監製的《孤獨患者》,七情上面非常感觸,唱完後更90度鞠躬。之後陳奕迅就表示:「最近我哋音樂圈有一個好出色、好有才華嘅音樂人離開咗我哋,佢叫方大同。你掛住佢,自自然然就會想唱佢嘅作品,佢有份參與作曲同埋監製嘅呢首歌,《孤獨患者》。佢雖然係離開咗,但係藝術嘅嘢就係,你記錄咗落嚟,長留青史,佢嘅作品。係囉,因為佢嘅離開我就諗咗又諗到另外一隻歌,音樂係咁,好過癮,好想送畀大家呢隻歌,我哋每個人都會離開,當然我年紀越大,就接觸越多⋯⋯People’s gonna pass and we will miss them, but this song is for the people who’s still on this side. 」

Eason七情上面非常感觸,唱完後更90度鞠躬。(IG@fnds_worldtouring)

Eason表示:「佢雖然係離開咗,但係藝術嘅嘢就係,你記錄咗落嚟,長留青史,佢嘅作品。」

接著他清唱出Swing的《那邊見》,歌詞非常貼切,他唱完最後一句「See you on the other side.」後指一指天上,做出敬禮及再見的動作,深深表達出對方大同的不捨。

Eason指因為方大同的離去,又想到另一首作品,其後他清唱出Swing的《那邊見》。

唱完最後一句「See you on the other side.」後,Eason指一指天上。

做出敬禮動作。