陳奕迅演唱會連唱兩曲悼念方大同　三個動作致敬：作品會長留青史

方大同上月離世，華人樂壇痛失這位才華唱作人，多位歌手都表示非常惋惜，並在演出上向他致敬，而陳奕迅（Eason）在《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》悉尼站上，就連唱兩首歌表達對方大同的敬意。

陳奕迅（Eason）在《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》悉尼站上，連唱兩首歌表達對方大同的敬意，先是方大同作曲及監製的《孤獨患者》。（IG@fnds_worldtouring）

陳奕迅向方大同致敬。（fb@方大同）

他先唱出由方大同作曲及監製的《孤獨患者》，七情上面非常感觸，唱完後更90度鞠躬。之後陳奕迅就表示：「最近我哋音樂圈有一個好出色、好有才華嘅音樂人離開咗我哋，佢叫方大同。你掛住佢，自自然然就會想唱佢嘅作品，佢有份參與作曲同埋監製嘅呢首歌，《孤獨患者》。佢雖然係離開咗，但係藝術嘅嘢就係，你記錄咗落嚟，長留青史，佢嘅作品。係囉，因為佢嘅離開我就諗咗又諗到另外一隻歌，音樂係咁，好過癮，好想送畀大家呢隻歌，我哋每個人都會離開，當然我年紀越大，就接觸越多⋯⋯People’s gonna pass and we will miss them, but this song is for the people who’s still on this side. 」

Eason七情上面非常感觸，唱完後更90度鞠躬。（IG@fnds_worldtouring）

Eason表示：「佢雖然係離開咗，但係藝術嘅嘢就係，你記錄咗落嚟，長留青史，佢嘅作品。」

接著他清唱出Swing的《那邊見》，歌詞非常貼切，他唱完最後一句「See you on the other side.」後指一指天上，做出敬禮及再見的動作，深深表達出對方大同的不捨。

Eason指因為方大同的離去，又想到另一首作品，其後他清唱出Swing的《那邊見》。

唱完最後一句「See you on the other side.」後，Eason指一指天上。

做出敬禮動作。