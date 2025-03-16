奪命提示｜劉穎鏇濕身誘惑曬「最強body」　吊威也起飛腳勒到變形

由陳山聰、張振朗、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍等人主演，文偉鴻Jazz監製、梁恩東及湯健萍編審的全新動作懸疑劇《奪命提示》，將由3月17日（周一）起接棒《痞子無間道》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。劇集陣容強勁！除了以上演員外，還有劉佩玥、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等好戲之人。



劉穎鏇在劇中打到飛起。

明天（17日）正式開播的《奪命提示》，一開始即展開首宗充滿懸疑感的「女UC失蹤案件」，亦是「第一代最強Body」掌門人、兼被譽為「TVB最正小花」劉穎鏇（Tiffany）施展渾身解數的晒冷戰場。今日無綫官方社交網將先後發放Tiffany兩批福利照，分別是甜美VS淚眼汪汪的仙氣婚照以及一件頭泳衣照，另外還有Tiffany在第一集中與陳山聰打到堅係飛起的精華片段及幕後花絮。

劇組真係好知觀眾想睇乜。

觀乎相關宣傳片，之前憑「七彩小背心」在《隱形戰隊》中贏盡話題的Tiffany，在新劇首集再度以Shocking Pink小背心打響頭炮，為了營造激烈的打鬥視覺感，Tiffany更會全程濕身演出，造型霸氣之餘亦散發著健康性感。據知由於拍攝期間正值嚴冬，故當工作人員為Tiffany噴水營造濕身效果時，Tiffany全程叫苦連天；不過當正式Roll機，Tiffany即絲毫沒有半點寒冷感，更能極速進入殺氣狠Mode配合拍攝，相當專業。

劉穎鏇着起泳衣好吸引。

之前山聰曾在宣傳活動上表示拍攝打戲期間一度整傷Tiffany，相關幕後花絮亦於同日在無綫社交網曝光！片段所見，Tiffany整個手臂前臂被山聰剁至滿是瘀傷，山聰見狀亦即時拿著冰袋為Tiffany紓緩痛楚。花絮還曝光了原來單是一個凌空起飛腳鏡頭，Tiffany已吃盡苦頭，花絮片所見，Tiffany甫跳起，即被吊著的威也箍到實一實，手臂部份更一度被勒至變形；不過Tiffany卻未有因而喊停，反而咬緊牙關完成拍攝，直到導演嗌Cut才面露痛苦表情；但當導演表示想再來一Take時，Tiffany亦二話不說馬上忘記痛楚進入狀態。

劉穎鏇在劇中打到飛起。

Tiffany：可能係我人生中最弗

除了敬業精神令人敬佩，Tiffany的「最強Body 3.0」亦比之前的2.0更勝一籌！觀乎相關打戲場口的宣傳硬照，Tiffany不但操出了完美蛇腰，還展現了結實有致的背肌及腹肌。「我都覺得拍《奪命》嗰時，可能係我人生中最弗嘅。一來可能之前拍《隱形戰隊》時操開咗，自己周不時都有跑吓步同做Workout Keep吓。我自己都期望今次可以再弗啲同紮實啲，因為我想觀眾睇落去可以唔同啲。首先飲食方面，我係由自己好似平時咁食，低糖低鹽低油嘅同時係會食番澱粉，可能營養吸收好咗，所以效果都會好啲啲。同埋《奪命》應該係我拍過咁多套劇打鬥最多嘅，變相拍嘅時候都有鍛煉住，令到我都Keep得更好。仲有如果真係遇著啲要超級露腰嘅場口，我會早兩日開始飲少啲水同食少啲澱粉。」

劉穎鏇唔止曬身材，仲會曬演技。

Tiffany真係打到周身瘀晒、付出咗百分之二百嘅努力。

Tiffany真係打到周身瘀晒、付出咗百分之二百嘅努力。

Tiffany真係打到周身瘀晒、付出咗百分之二百嘅努力。

但佢都係頂住繼續拍。

Tiffany拍完後都忍唔住面露痛苦。

Tiffany拍完後都忍唔住面露痛苦。

留意番條Wire真係勒得好緊。

留意番條Wire真係勒得好緊。

留意番條Wire真係勒得好緊。

眼神好犀利

喺咁凍嘅情況下，仲要噴到濕晒咁拍攝，但為咗效果好，Tiffany全程都係冇乜怨言。

喺咁凍嘅情況下，仲要噴到濕晒咁拍攝，但為咗效果好，Tiffany全程都係冇乜怨言。

睇真啲，真係腹肌同背肌都好結實有致。

睇真啲，真係腹肌同背肌都好結實有致。

睇真啲，真係腹肌同背肌都好結實有致。

睇真啲，真係腹肌同背肌都好結實有致。

婀娜多姿一件頭泳衣Look，仲有水中英姿。

婀娜多姿一件頭泳衣Look，仲有水中英姿。

仙氣淒美婚紗Look