《愛回家》人氣女星內地酒吧登台曬美腿　國語不佳獻唱令網民爆笑

現年49歲的滕麗名早年主演無綫經典劇集《陀槍師姐》人氣爆升，近年憑高收視處境喜劇《愛·回家之開心速遞》入面飾演熊尚善一角深入民心，深受觀眾喜愛，由劇集開播至今一直相當有人氣。滕麗名於2013年與金融才俊朱建崑結婚，她曾曬出送老公去機場的片段，有網民推測為保時捷電動車，車上更掛了多個Hermès出品、約3千元的馬仔吊飾，去年又到加拿大搭直升機出門滑雪，是圈中低調的隱形少奶。

超過九成連登網民支持滕麗名。（網上圖片）

超過九成連登網民支持滕麗名。（網上圖片）

超過九成連登網民支持滕麗名。（網上圖片）

滕麗名一向表情豐富，性格平易近人。（吳子生攝）

滕麗名。（梁碧玲攝）

雖然滕麗名婚後不愁生活，但她依然努力工作發展自己的演藝事業。今日有網民於社交網分享了一段滕麗名在台上表演唱歌的短片，留言寫道：「TVB《愛回家》主演滕麗名內地酒吧登台獻唱」。片中可見滕麗名身穿黑色連身短裙在台上唱歌，唱的是任賢齊經典國語金曲《對面的女孩看過來》，並把歌詞入面的女孩改成男孩。可是滕麗名的國語卻惹來網民熱議，因為她的國語不太標準，以致歌詞唱成了其他意思。有網民笑言：「左砍右砍？响了又响？」、「這個男孩到底傷成什麽樣了？」、「我左砍右砍，上砍下砍，我想了又想，踩了又踩。聽着都痛。」相當搞笑。

有網民重提滕麗名其實參加過歌唱比賽，她於1995年參加新秀歌唱大賽，歷經多個參賽環節，終於憑藉《愛與痛的邊緣》一曲成功進入前八名，同屆參賽者包括歌神陳奕迅以及天后楊千嬅等。

滕麗名在內地酒吧登台片段。(小紅書)

滕麗名在內地酒吧登台片段。(小紅書)