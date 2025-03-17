容祖兒澳門再開騷　旅行社推兩日一夜團包門票食住玩埋珠海$XXX起

天后容祖兒自2023年起，連續三年在澳門舉行《Eternity演唱會》，票價由$688至$2988。而今年的場次將會由4月12日起展開，至5月18日，逢星期六、日在新濠影滙舉行。多間旅行社就推出不同形式的旅行團，一個價錢可以兩日一夜包食住、睇容祖兒演唱會，再玩埋澳門及珠海。

容祖兒已經連續三年在澳門新濠影匯舉行《Eternity演唱會》。

容祖兒上年唱Medley更唱到喊。

今年的《Eternity演唱會》將在4月12日至5月18日期間，逢星期六、日舉行。

多間旅行社推出兩日一夜的容祖兒睇騷團，日間時段會去食特色棟企雞宴、自由暢玩各大娛樂城、食海鮮肥牛韓燒、遊覽百年嶺南古村唐家灣古鎮等，晚上睇《Eternity演唱會》及自行安排晚餐。行程包一張$688的演唱會飛，亦即最平價位，但兩日一夜團費只需$1,099，聽落相當相宜！不過宣傳單張亦講明門票不能轉讓，入場時會核對證件。

多間旅行社推出容祖兒演唱會兩日一夜旅行團，講明「觀影人需攜帶本人證件原件」入場時會核對。（網上圖片）

其他旅行社都有類似的旅行團，中間會玩的景點皆有分別，例如會食荔枝柴燒鵝、睇紅博城古建築群、參觀中山咀香園文化園等。雖然未必全部有報價，不過記者就發現，其中一個聲稱$999團費的兩日一夜珠海澳門團，竟然包容祖兒$988演唱會飛及三餐一宿，抵到難以置信！

這個是目前見到最抵玩，$999竟然包$988門票、三餐以、一晚酒店住宿以及珠海遊覽行程。（網上圖片）

另外較大型的旅行社都有推出三天團，除了主打包$988的《Eternity演唱會》門票外，亦會標明入住去年開業的全新酒店、於空中餐廳食酒店自助晚餐，玩埋順德及珠海等地，雖然冇寫明價錢，不過記者上網睇過套票價，發現酒店要另付附加費，三日兩夜加埋都要$3,554，不及其他團般價格親民。網民就大讚這些團好抵玩，也有人說：「一人之力拯救死寂旅遊業」不過小紅書上也有人發文，指演唱會滯銷，有人將原因歸咎於演出太短，只得90分鐘，表示寧願等她之後在香港開演唱會再睇。

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