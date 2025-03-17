情深男踢足球助走出喪妻陰霾　內地遇清潔阿姨合照彎身屈膝極親民

現年63歲的黃日華（華哥）是娛樂圈中出名的絕世好老公兼爸爸，2013年太太梁潔華患上急性骨髓性白血病，他寧願犧牲搵錢機會，停工全職照顧太太和女兒。梁潔華2020年因病離世後，黃日華有一段長時間未能釋懷，幸得苗僑偉等好友陪伴，而熱愛踢足球的他近年積極參與「香港明星足球隊」活動，助他走出喪妻陰霾。

黃日華的愛妻梁潔華於2020年因病離世，黃日華曾有一段長時間未能釋懷，這張是一家三口合照。（微博＠黃日華）

不過，黃日華出名性格剛烈向有「噴火華」稱號，前年他代表「香港明星足球隊」對戰「榕江村超聯隊」，落場被對方球員「炒芥爛」踢中大腿倒地，即無名火起用腳踢村超球員遭網民斥極無品，事後要拍片公開道歉承認自己不理智行為，「我要跟你們說聲抱歉。對不起，我錯了」。日前黃日華率領「香港明星足球隊」到訪四川，性情180度大變，網上傳出多段影片，見黃日華表現極親民，全無架子彎身屈膝與清潔姨姨合照，獲內地網民激讚「帥氣和善」。

黃日華跌低。（網上片段）

黃日華被指用腳踢人。（網上片段）

黃日華事後認錯。（網上片段）

黃日華事後認錯。（網上片段）

最近黃日華帶隊與張兆輝、戴志偉、李子雄、陳榮峻、鄧兆尊等現身四川，他是80年代無綫五虎將之一，演過《香城浪子》、《射鵰英雄傳》、 《天龍八部》等經典劇集在內地名氣最大，雖已白髮蒼蒼，但身型高大兼戴住黑超，依然星味十足，甫落船即被大批市民圍住影合照，極受歡迎。現場三、四名保鑣主要都護送黃日華，見他全程笑容燦爛，不時揮手跟途人打招呼，又駐足接受當地傳媒訪問，大談最愛美食。

一班明星足球隊浩浩蕩蕩落船。（小紅書）

一班明星足球隊浩浩蕩蕩落船。（小紅書）

黃日華最受歡迎。（小紅書）

落船即被人批市民包圍合照。（小紅書）

當中一段影片，黃日華見一位身穿反光衣的清潔姨姨拿手機想跟合照，見對方手忙腳亂，華哥即主動行前，一手取走姨姨的手機幫忙自拍。但華哥生得高大，與姨姨相差一個頭，華哥主動彎低身兼擘大腿屈膝遷就，二人頭貼頭合照後，姨姨笑到「四萬咁口」揮手，華哥亦拍對方膊頭示示好。內地網民讚華哥為人友善，紛紛留言：「内地和港台是不一樣，内地是前呼後擁，喝斥避讓」、「黃日華好好人，當年郭富城還沒有知名度，他都好照顧郭富城」、「不愧是我們的靖哥哥」、「港台明星素養真是不錯👍🏼，很有親和力」、「保潔阿姨和他可能是同龄人」等。

三、四名保鑣主要護住黃日華。（小紅書）

黃日華一手攞走清潔阿姨手機。（小紅書）

屈膝合照。（小紅書）