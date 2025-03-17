佘詩曼事件2.0？　靚仔頂流街頭遭大媽不屑寸爆︰咪又係人一個

早前視后佘詩曼在長洲拍攝新劇，劇組疑阻街惹女途人不滿而大罵，事件引起網民熱議，而最近，同類事件竟發生在林峯身上？究竟所謂何事呢？

早前佘詩曼在長洲拍攝新劇，劇組疑阻街惹女途人不滿而大罵，事件引起網民熱議。（小紅書截圖）

同類事件最近竟發生在林峯身上？（小紅書截圖）

林峯去年憑電影《九龍城寨之圍城》登上事業另一高峰，工作接到手軟外，還人氣爆燈，每到之處都塞爆人，而林峯向來亦無架子，是公認「Nice Guy」。不過他近日現身街頭時，竟意外被一位大媽寸爆！

林峯下車穿過馬路到活動地點。（小紅書截圖）

路上夾雜途人和粉絲。（小紅書截圖）

林峯意外被大媽寸爆。（小紅書截圖）

期間不少人湧上前想近距離拍林峯。（小紅書截圖）

短髮女工作人員禮貌地擋駕，連聲說不好意思，大媽一邊在懟臉拍。（小紅書截圖）

近日，有網民在社交平台分享在街上野生捕獲林峯的片段，並寫上：「街頭偶遇林峯，大媽金句引熱議！」片中所見，一身運動裝帥氣打扮的林峯，從座駕下車，在多位工作人員陪伴下穿過馬路前往活動地點，現場夾雜不少圍觀市民和粉絲，林峯友善即向大家微笑揮手，展現一貫的親和力，就算期間有人想湧前近距離拍照，他也沒黑臉，全程面帶微笑，而女工作人員則禮貌地擋駕：「唔好意思，唔該讓一讓。」

不過，在一片「阿峯、阿峯」的歡呼聲中，竟傳來一位大媽不屑地說：「咪又係人一個，有咩唔同啫？」，不少粉絲對此感到不滿，調侃那位大媽說：「因為佢覺得咪又係人一個有咩唔同嗟，然後要拍低仔細研究下有咩唔同咯」、「大碼（媽）愛而不得」、「但吖大媽又係度懟臉拍喔」。雖然不知林峯當刻聽不聽得到，但網民普遍覺得這位大媽這樣說就似乎不太好，認為藝人即使是公眾人物，但也應得到基本尊重。

林峯全程也面帶笑容，並禮貌地跟大家說讓他進去先。（小紅書截圖）

網民截圖。（小紅書截圖）

林峯是不少人心目中的男神。(資料圖片/陳順禎 攝)