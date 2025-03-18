殿堂級男神孖曾志偉日本旅行曬兄弟情　但竟因一事公開控訴對方？

年年25歲的「譚校長」譚詠麟，入行逾半世紀，唱過多首膾炙人口的經典歌曲，年輕時還憑著俊俏的外表，俘虜不少女仔，就算如今74歲依然魅力不減，擁有大批歌迷，絕對稱得上是「殿堂級男神」。而他與現任職TVB高層的曾志偉，雖然顏值差距巨大，但關係卻是非常密切，這對相識多年的摯友，近年頻頻合體出遊，最近他們又再次同遊日本，並在社交平台分享旅途點滴，互動搞笑又溫馨，但譚校長竟因一事公開投訴老友？

譚詠麟與曾志偉一齊在日本吃早餐。（譚詠麟微博）

譚詠麟食得好滋味。（譚詠麟微博）

譚詠麟髮量驚人。（譚詠麟微博）

最近譚詠麟和曾志偉都身處日本，不時被網民野生捕獲，兩人也非常友善，有求必應。日前他們終於「合體」，譚詠麟在社交平台曬出與曾志偉共進早餐的照片。照片中，兩人身穿羽絨服，精神奕奕。曾志偉擺出招牌「畀Good」甫士；身旁的譚詠麟則大啖大啖地享用面包，之後又揸機自拍，畫面十分愜意。

兩人非常享受今次日本之旅。（譚詠麟微博）

譚詠麟投訴曾志偉不給肉吃。（譚詠麟微博）

十分老友！（譚詠麟微博）

隨後，譚詠麟再更新社交平台，但內容卻「畫風」一轉，公開投訴老友不給肉吃，他寫道：「日本匆匆遊 8 在大阪早餐及公園休閒之後，志偉帶咗我去神戶午餐，他因為不吃牛肉，所以只帶我去吃天婦羅，而且大部份都是菜，不過味道還可以。」譚詠麟的幽默語氣引起網友熱議，「甩了他自己去吃啊，去神戶不吃牛肉就好像……去香港在你的演唱會門口過門不入。」、「哈哈哈寶寶沒吃上肉，委屈了」、「沒吃到肉肉的靚仔偷偷在抱怨」。

畫面一轉，兩人又去拆「蟹」。（譚詠麟微博）

嘆咖啡。（譚詠麟微博）

好愜意。（譚詠麟微博）

雖然譚詠麟只是開玩笑，但文字間足以看出兩人感情深厚，即使到了這個年紀依然可以互開玩笑、互相調侃，這樣的友情實在難得。之後兩人又一齊去拆「蟹」嘆咖啡，譚詠麟開心寫道：「日本匆匆遊 9 天婦羅之後味道一轉，好味到不得了！飽得滯仲要飲杯咖啡落格唞一唞」。網友們紛紛留言表示羨慕，並大讚「人生有個真正朋友的確好極」。