47歲楊卓娜搣披頭散髮化老妝演60+清潔女工 ：人生最難演嘅戲

由文偉鴻Jazz監製的全新動作懸疑劇《奪命提示》，今晚（17日）首播的《奪命提示》，除了六大主角陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍夠晒搶鏡亮眼，劇中綠葉的精彩演出，亦絕對值得期待，當中首周便搶閘出擊為觀眾帶來突破的，便是以保養得宜馳名、現年47歲的實力女演員楊卓娜。



楊卓娜為配合60歲角色的悲情背景，妝頭花費時間超過兩小時。

楊卓娜為配合60歲角色的悲情背景，妝頭花費時間超過兩小時。

楊卓娜為配合60歲角色的悲情背景，妝頭花費時間超過兩小時。

在《奪命提示》中飾演神秘清潔女工的楊卓娜，無論衣著打扮或是老妝均入型入格，與平時明艷照人一面有極大反差！楊卓娜接受TVB.COM訪問時，透露角色年齡約為60歲，而為配合、甚至凸顯角色的悲情背景，楊卓娜演繹時刻意加了不少細節位，希望令角色出來效果更蒼老。楊卓娜透露拍攝初期，由於還處於摸索階段，角色妝頭花費時間超過兩小時；談到之前接受無綫娛樂新聞台探班訪問時，直指今次角色無論妝容、動作及演戲均遇到很大挑戰，楊卓娜接受TVB.COM訪問時補充指「每一場戲都需要很大體力」，並驚嘆遇上了「人生最難嘅戲」：「啲情緒好似唧牙膏咁要唧晒出嚟，要唧到盡，好多場都要崩潰得嚟又自然，仲要對白好長，好難呀我覺得！」今早，無綫官方社交網釋出楊卓娜與丁子朗「對峙」場口精華片段，楊卓娜一再強調自己沒有殺人，說到激動處更拿起𠝹刀以死證清白，劇情緊湊。片段一出，網民大讚楊卓娜好戲之餘，亦大讚穿起軍裝的丁子朗外形OK。

楊卓娜笑言拍攝期間不少公司同事都「認佢唔到」，並謂曾試過夜媽媽收工嚇親鄰居。

楊卓娜笑言拍攝期間不少公司同事都「認佢唔到」，並謂曾試過夜媽媽收工嚇親鄰居。

楊卓娜笑言拍攝期間不少公司同事都「認佢唔到」，並謂曾試過夜媽媽收工嚇親鄰居。

楊卓娜笑言拍攝期間不少公司同事都「認佢唔到」，並謂曾試過夜媽媽收工嚇親鄰居。

談到有網民指第一眼認不出她，楊卓娜笑言拍攝期間不少公司同事都「認佢唔到」，並謂曾試過夜媽媽收工嚇親鄰居：「因為我個妝好濃，啲頭髮又好似癲咗咁褸住個頭，真係試過嚇親鄰居。公司同事見到我都會呆一呆，覺得好surprise，好多時半夜三更break嘅時候，好多同事都要我出聲先至認到我，可能因為我鍾意耷低個頭嚟行。」

林景程回歸「老本行」做Sales 仲要升埋職？！

另相隔三年再有新劇集作品推出的張彥博（Bob），與楊卓娜一樣在造型上有前所未有新突破，據知阿Bob這次將一改以往的童顏乖乖仔，及音樂才子形象，首度挑戰動作場面；為了告別招牌Baby Face及更配合角色，阿Bob除於短短2-3個月內激減8公斤（約17-18磅），更不停曬燈甚至「油黑」自己，一洗青靚白淨形象。

張彥博嘅最新造型令人期待，暫時畀住呢張大家睇先。

為咗今次嘅新突破，阿Bob事前專誠操練同減肥迎戰，為求令觀眾耳目一新。

至於今屆新鮮出爐的最佳男配角林景程，這次在《奪命提示》中不但回歸老本行做Sales，更會升呢做Sales經理！林景程當年正正憑在《香港愛情故事》中演擁三吋不爛之舌的地產經紀成功入屋、引發大量支持及關注，這次重操故業再續Sales緣自然引發期待值。景程接受TVB.COM訪問時透露，他這次飾演的Sales經理主力負責推銷健康產品，除了會呃人，背後更隱藏著極大秘密，是所屬單元個案中的關鍵人物。