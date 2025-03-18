黃雀劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《黃雀》陸劇又名(STEALING TIME)，改編自同名小説。有王小槍作為編劇，盧倫常為執導，由郭京飛、秦嵐領銜主演的一套以現代形偵為題材的電視劇。此劇集合多位實力派頂尖演員，除了為人熟悉，演技無容置疑的秦嵐，還有郭京飛、祖峰、王浩信三位視帝，更有姜大衛加盟，華麗陣容展開緊張刺激的警匪故事！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧黄雀@Weibo

《黃雀》電視劇情大綱

21世紀初，荔城火車站一列南北行列車中，龍蛇混雜，猶如盜賊的「天堂」。北方警察郭鵬飛（郭京飛飾）南下執行任務，被捲入盜竊集團的陰謀，隨著與盜賊的幾次交鋒，郭鵬飛認識了高冷神秘醫生黎小蓮（秦嵐 飾）。她表面上是一位醫術高超的醫生，實際上卻是盜竊集團的首領，二人明爭暗鬥中帶動著不同的情感。

「列車失竊案」逐步揭示涉及網絡犯罪和家族恩怨的驚天秘密，即使看似普通的盜竊案，其實也隱藏著重大的陰謀，隨著深入的調查展開，爆炸、持械傷人、運鈔車被搶、殺人等大案接連浮現。郭鵬飛設下圈套逮捕慣犯，卻意外發現他們只是「誘餌」，背後由更強大的勢力控制，警察與多個盜竊集團之間鬥智鬥勇，瓦解各大盜竊集團，演繹了警匪人物的人生故事。

《黃雀》播出時間｜最新追劇日曆

《黃雀》電視劇幾時播?《黃雀》一共有24集，由中央電視台電視劇頻道、愛奇藝播放。3月18日起，CCTV-8電視劇 19:30每晚兩集連播，愛奇藝會員每晚19:30更新2集，非會員每晚21:30轉免。

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《黃雀》演員人物關係圖

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《黃雀》演員

郭京飛 飾 郭鵬飛

正直幽默，北方警察，事業感情兩失意；南下查案，志在逮捕盜竊集團，意外被捲入陰謀

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秦嵐 飾 黎小蓮

高冷神秘、醫術高明的醫生，其實是反派頭目

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祖峰 飾 佛爺

盜竊集團大佬，表面是古董商，實則心狠手辣

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陳靖可 飾 李唐

郭京飛熱血徒弟

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王浩信 飾 姜吉峰

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姜大衛 飾 廣叔