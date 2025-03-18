方皓玟被麥美恩拒絕做朋友　稱講吓笑叫對方唔使驚：我仲驚過你

方皓玟早前拍片回應網民負評時，期間有一個留言講到麥美恩，意思其實是指麥美恩的Threads，行文風格比方皓玟更「特別」，其Threads常以斷句方式發文，方皓玟誤以為對方講自己，截下其中一個「風都/吹得起/食多/啲嘢啦/唔/該」的留言，並說：「佢呢啲，詩人嚟㗎……『風都吹得起，食多啲嘢啦唔該』？咦佢係咪講我？我留言畀佢先，佢係咪講緊方皓玟？麥美恩，如果你講緊我，你同我單聲，我會回應你，唔使喺Threads度講。」麥美恩回覆：「不是」

有網民認為麥美恩發文風格仲「特別」過麥美恩，方皓玟即場用攝影師帳號留言畀對方。（IG@charmainefong）

事件見報後，麥美恩不止一次澄清及留言：「高抬貴手」，她極速在方皓玟的貼文再留言：「唔係啊。唔係啊。唔係你啊🙏🏻🙏🏻🙏🏻我已經5G衝浪回覆 Cam Man哥哥。多謝你幫我解釋番🙏🏻🙏🏻🙏🏻」方皓玟知道自己錯怪麥美恩後，就伸出友誼之手想跟她做朋友，但對方只說：「吓。我好怕羞㗎喎」就終結了對話，方皓玟受訪時解釋：「我都唔好意思，因為我無追開佢Threads，而家會追，我諗住同佢做friend，但佢怕咗我囉，佢唔受我。」

麥美恩只以一句「吓。我好怕羞㗎喎」回應方皓玟的做朋友邀請。（IG@charmainefong）

方皓玟承認自己錯怪了麥美恩，主動表示想跟對方做朋友。（資料圖片）

日前麥美恩受訪時被問是否拒絕跟方皓玟做朋友，她承認：「係，我有拒絕佢，我冇follow佢，我係怕醜。」她顯得非常尷尬，叫方皓玟不用道歉和不好意思，透露自己最初只是不知道如何反應和回應，當記者再問她是否願意跟方皓玟做朋友，她窒機說：「可唔可以有男仔追我我會開心啲？多謝你邀請，方皓玟，我問吓許文軒意見先，佢同佢熟啲。」明顯語帶抗拒，網民都覺得平日大情大性的麥美恩，今次的回應為何如似不大方，好奇是否別有內情。

麥美恩被記者問起是否願意跟方皓玟做朋友，不知為何顯得非常尷尬，連戲都唔交。（胡凱欣攝）

方皓玟其後轉發了麥美恩拒絕跟自己做朋友的報道，她再標註了麥美恩說：「Mayanne 其實你真係唔駛驚喎，我睇到依家仲驚過你呀🫣，邀請你做朋友好明顯係講笑㗎咋😎，傻豬唔好咁認真啦🧡」她再解釋當日留言的因由，指自己出於禮貌邀請對方做朋友，並說：「唔駛驚唔駛驚，我唔怕食檸檬㗎，做人唔使太認真嘅。做朋友都要講緣份嘅。」兩小時候她再留言補充，表示：「今次都真係好多謝 @mayannem 啊，我平時都好少主動識朋友嘅，今次佢嘅回覆都令我人生上咗重要嘅一課。我明白到自己食檸檬嘅能力原來係強過蔡辛強㗎，同埋以後提出識人真係要帶眼識人啊😂」

方皓玟難得主動交友卻慘食檸檬，但麥美恩的回應也令人感到奇怪。（IG@charmainefong）