夏春秋離世｜前新抱江美儀爆冬叔晚年身體麻麻　每周入院洗腎兩次

資深藝人夏春秋（冬叔）上周二（11日）離世，享年93歲，其女兒吳君如透過社交平台證實消息：「我最愛嘅老豆走咗嘞。」而夏春秋的前新抱江美儀亦貼上與冬叔的合照，寫道：「永遠懷念！你的笑臉、你的笑話、你的幽默、同你一齊慶祝生日。冬叔，願你離苦得樂，往生淨土！」其實夏春秋一向痛錫江美儀，曾稱：「美儀好好，一向對我哋都好有心。」因此即使冬叔兒子吳君祥與江美儀已離婚，做不成家人，但江美儀仍非常尊敬對方。

吳君如上周二（11日）公布父親夏春秋已離世的消息。（IG圖片）

「六合彩之父」夏春秋享壽93歲。（IG@sandrangky）

江美儀曾與夏春秋兒子吳君祥有過一段婚姻，因此她亦有發文悼念對方。（IG@elenakongmayyee）

江美儀昨晚（17日）在網台直播節目《娛樂好好玩》中，就表示自己都是睇到吳君如公布死訊才知道這件事，但她亦透露其實冬叔近幾年身體不太好，她說：「呢幾年身體麻麻地，個腎唔係咁舒服，一個禮拜都要入醫院兩次洗腎。耐唔中我都會同Vincent（吳君祥）問候吓冬叔點呀，『都係咁囉，喺屋企休息多囉。』因為都90歲。」

江美儀在網台節目中，透露夏春秋近年身體狀況不太好，多留家休息，每周要入院洗腎兩次。（YouTube@娛樂好好玩）

美儀又透露自己跟對方是同月同日——9月20日生日，因此以往會一齊慶祝，她又說：「冬叔有樣嘢留返畀我哋係好嘅，就係佢永遠都好開心，你永遠見到佢都好開心，唔會好䒐䒏（音：mang4 zang2，『忟憎』正字），成日都係笑騎騎，再唔係就講笑話畀我哋聽，我覺得佢留畀我哋嘅就係佢嘅開心，都係好好嘅禮物，永遠記得佢嘅幽默，同佢講埋啲鹹濕笑話。」