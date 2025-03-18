29歲男偶像目睹片場落水意外　飛奔跪地伸手救人獲讚真男人

現年29歲的內地男星丁禹兮去年憑劇集《永夜星河》人氣急升，好演技備受肯定。而在圈中出了名好人品的他，近日在拍攝劇集《南部檔案》時，眼見有工作人員不慎發生落水意外，他完全不顧自己的安全火速跑上前救人，不少網民眼見救人畫面後都紛紛激讚他是一位真男人，直言他的本能反應體現了最真實的自己，打從心底是一位好人。

丁禹兮去年憑劇集《永夜星河》人氣急升。（丁禹兮微博圖片）

從網上曝光的畫面可見，當時丁禹兮站在片場等候拍攝，前方就突然發生有工作人員不慎跌落水，目睹整個過程的他，當下毫不猶豫飛奔跑上前救人，救人動作甚至比其他距離更近的工作人員還要快，他還二話不說跪地伸手救人，其他工作人員反應過來之後才趕緊跑上前合力救人，所幸跌落水的工作人員最後都安然無恙。

等候拍攝的丁禹兮。（微博圖片）

飛奔跑上前救人。（微博圖片）

事實上，丁禹兮已不止一次在工作期間飛奔救人，曾在拍攝《永夜星河》的團綜時，目睹有工作人員不慎跌倒，他火速跑上前扶起對方。而有一次出席活動時，眼見有攝影師差一點跌倒，他反應極快地伸手拉住對方，還有在拍打戲時，當導演喊Cut 之後他就立即跑上前扶起兩位臨時演員等，下意識本能反應出他是一位打從心底就很善良的人，讓網民紛紛激讚根本就是刻在骨子裡的善良，對他讚不絕口。

伸手拉起跌落水的工作人員。（微博圖片）