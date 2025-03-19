63歲性格影帝嘆榴槤雞被捕獲　騷結實胸肌散懾人氣場：拍照手都抖

現年63歲的吳鎮宇，在影視圈打滾多年，先後憑著電影《鎗火》和《公元2000》奪得《第37屆台灣電影金馬獎》「最佳男主角」和《香港電影金像獎》「最佳男配角」，演技無庸置疑。劇集方面，吳鎮宇在《難兄難弟》中的「謝源」，及《衝上雲霄》裡面的「Sam哥」，至今仍令觀眾津津樂道。

吳鎮宇是金馬影帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

不得不提吳鎮宇在《古惑仔之人在江湖》飾演的「𡃁坤」，是不少人的集體回憶。

吳鎮宇在劇集《衝上雲霄》裡面所飾演的「Sam哥」，至今仍令觀眾津津樂道。（資料圖片）

近年，吳鎮宇長駐內地吸金，綜藝、電影等多線齊發，不少節目都見到其身影，撈得風山水起。其中他在《導演請指教》中作為參賽導演，以及在《演技派》和《無限超越班》第一、二季中擔任評審導師，雖然天生「惡樣」，但憑出色演技，被視為不少後輩演員的演技模範。最近，吳鎮宇在內地柳州拍攝網劇《蟬》，期間多次被網民在食肆被捕獲，難怪戲稱這位性格影帝「他要去當食家了嗎？」

早前吳鎮宇與兒子Feynman拍《爸爸去哪兒2》，成功打開內地市場。（資料圖片）

吳鎮宇在節目《無限超越班》中相當嚴格。（微博@無限超越班官博）

早前吳鎮宇有份主演的犯罪懸疑片《默殺》，在內地票房成績更大收。（《默殺》微博圖片）

正在柳州開工的吳鎮宇，繼吃完火鍋、螺螄粉之後，近日又被網民在食肆偶遇，而今次則是在品嚐當地出名的榴槤雞。該網民以「啊啊啊在柳州吃飯偶遇吳鎮宇！ ！」為題，激動寫道：「在雙魚匯吃榴槤雞，突然發現一個吃飽走出來的人好像吳鎮宇，聽到他講話才確定是！還打包了吃的走，一下子反應過來要拍照手都抖！好像是他自己來吃的，真的會找餐廳，我也好愛吃這家！」

日前有網民偶遇吳鎮宇在內地柳州拍攝。（小紅書）

之後吳鎮宇又在柳州的一間火鍋店被捕獲。（小紅書截圖）

而最新捕獲到吳鎮宇的地方又是食肆，今次是榴槤雞湯。（小紅書截圖）

從相片可見，吳鎮宇當天在店內大快朵頤，離開時還打包了兩份榴槤雞外賣，但依然不失霸氣。另外更吸睛的是吳鎮宇的一身fit爆Body，他身穿簡單白T恤外加襯衫，下身則配搭啡色褲，休閒得來穿出減齡，且身材也保持得相當好，完全減走小肚腩之餘，胸肌更是又大又結實，谷爆裡面的緊身Tee，完全看不出已經60多歲。網民紛紛表示羨慕博主偶遇吳鎮宇，並大讚：「怎麼帥成這樣」、「看著好年輕啊」、「哪裡像60歲啊哈哈」、「怎麼60幾歲了還這麼帥啊，不老男神」、「吳鎮宇你這個打底真的辣死我了」、「OMG好幸運！他最近健身了吧，小肚子都没了。」看來這位影帝不僅演技了得，連身材管理和對美食都有一番要求。

身材Fit爆！（小紅書截圖）

胸肌相當結實。（小紅書截圖）