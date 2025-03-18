王晶網台重提劉嘉玲被挾持拍不雅照　懶理對方感受：有邊個唔知

王晶今日（18/3）現身灣仔會展出席《國際短劇協會2025年國際短劇論壇》。提到他不時在自己的網台節目《王晶笑看江湖》，重提一些娛樂圈當年的新聞，例如劉嘉玲被挾持拍下不雅照一事，直指當年聽聞匪徒真正的目標並不是劉嘉玲，而是李美鳳，以及陳百祥在澳洲疑拒拍被人圍毆，惹起網上熱議。

王晶今日出席活動。（吳子生攝）

王晶接受《香港01》訪問時表示：「其實我知道嘅咪講吓囉，至於劉嘉玲單嘢匪徒原本想挾嘅人係李美鳳我都係聽返嚟。（你都係聽返嚟？）唔通我同嗰啲人傾過傾咩。（唔驚勾起傷心嘅回憶？）都幾十年啦，有邊個唔知啫，佢介唔介意我唔知，講出嚟又有咩所謂啫。（嘉玲姐都好似唔想提！）佢唔想提，就唔需要睇我頻道。乜嘢都有人唔叻，亦有人人負面，咁你不如咩都唔好做，匿埋喺屋企，一個都唔得罪啦。」

王晶在節目中提到劉嘉玲被挾持一事。（節目截圖）

問到陳百祥在澳洲被人毆是否聽聞？王晶堅定說：「呢個我梗係知啦，嗰陣時譚詠麟都喺度。不過當時我就唔再場，但知道佢被人打到有少少傷。（仲會有咩爆？）諗到咩咪講囉，跟住落嚟我講4大天王，我會續個講，會由矮至高講起。（你爆咁多嘢有冇壓力？）有咩壓力！（怕唔怕得罪人？）得罪邊個，其實好多人都走咗啦。（有啲未走喎！）有啲走咗。」