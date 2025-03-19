憑小背心成功彈起　29歲TVB小花離巢：只能無奈被動地接受安排

梁雯蔚參選2017年港姐後加入TVB，不過幾年來星途平平，參演的劇集只是閒角居多，但在2023年憑《寵愛Pet Pet》中飾演Yumi一角，加上穿起上背心展現美好身材成功引起觀眾注意，算是近年最多戲份的角色之一。昨日晚上，她在社交平台出post宣布正式離巢。

TVB藝人梁雯蔚曾在《寵愛Pet Pet》飾演Yumi，當中除衫騷小背心一幕背心令人難忘。（截圖）

梁雯蔚。（視覺中國）

梁雯蔚參選港姐時獲得「big big channel最佳髮腳大獎」。（資料圖片）

梁雯蔚是《2017年度香港小姐競選》十強佳麗。（IG@𝑆𝑎𝑛𝑑𝑦 𝐿𝑒𝑢𝑛𝑔）

梁雯蔚發文如下：

我向各位正式宣佈──

我離開TVB了

這7年來，多謝所有同事，包括：幕前幕後──梳化服、燈光、道具、攝影、場務、PA、編劇、副導、導演、AA、我的經理人阿信、前《開心速遞》林建祥監製、《痞子殿下》《寵愛Pet Pet》劇組及陳耀全監製、77工作室《OPM》《下流上車族》關文深監製、《星空下的仁醫》《正義女神》導演組及方浤酌監製，以及本想邀請我入劇的《俠醫》劇組

雖然未有機會在台上一一道謝，知道有很多不捨，有很多希望我繼續出現在劇集上，我亦收到很多關心，支持和鼓勵，但因合約問題，作爲一個演員，只能無奈，被動地接受所有安排

由19歲起到現在不知不覺已經10年了，我很感恩演藝事業上，一直有所發揮和挑戰，相信如無刪走或重拍《正義女神》將會是我的告別作，還望請大家多多支持

未來的道路雖充滿着未知，但我會開始好好經營我的新頻道及自媒體，給自己一個新挑戰

最後，多謝樂小姐、珍姐、惠英姐、共事多年的藝員及同事、我的粉絲、圈內外的朋友、家人，多謝閱讀這篇長文的您，多謝所有關心

江湖再見

感謝各位

梁雯蔚宣布離巢。（IG@sandyleungmw)