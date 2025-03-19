魔女｜朴珍榮成功破解不幸魔咒　劇情竟反轉原來魔女唔止一個

改編自姜草作品，由朴珍榮和盧正義主演的Viu Original原創韓劇《魔女》以「愛上魔女就會死」的設定奇招突襲，吸引鍾情奇幻題材的劇迷關注！有別於一般愛情韓劇男女主角上演大量撒糖派狗糧的戲碼，《魔女》中的「貞鎮CP」直至第七集才開啟了第一次對話，卻讓不少觀眾直呼「慢慢來比較愛」！今日為你整理五大《魔女》吸粉之處，讀者看完後即可到「黃Viu」足本重溫。

1.超奇幻故事設定

Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》講述喜歡朴美貞（盧正義飾）的男人不是受傷就是死亡，使她從小被人稱為「魔女」，最後甚至被同學及村民驅趕，高中時便隻身移居首爾過著與世隔絕的生活。李東鎮（朴珍榮飾）自中學起就暗戀美貞，可惜一直沒有機會認識女方，為了證明美貞並非魔女，東鎮考入統計學系，試圖用數字證明圍繞美貞的不幸只是偶然，他的推理卻不斷失敗。十年後東鎮意外重遇美貞，決定重啟調查，以打破對方的惡運法則！

喜歡朴美貞（盧正義飾）的男人不是受傷就是死亡，使她從小被人稱為「魔女」，但李東鎮（朴珍榮飾）自中學起就暗戀美貞，為了證明美貞並非魔女，他努力調查。

他在學長的介紹下認識了美貞唯一的好友許恩實（張姬領飾），從而推理出死亡公式：喜歡美貞、被美貞知道名字、兩人身處在十米內、相處超過十分鐘、對話超過十句，就有可能遭遇不幸！於是東鎮決定以身犯險測試法則，他以外賣員身份接觸美貞後，先是扭傷腳踝、還差點被招牌砸中，最後更發生車禍！某天東鎮跟蹤美貞乘坐巴士，美貞在塞車期間認出東鎮，面對越來越接近的危險，東鎮想到墜河後被雷擊的機率近乎零，於是他跳出車窗從大橋一躍而下⋯⋯隨著劇情發展，東鎮冒著生命危險接近美貞，對於一般人來說可能並不科學，朴珍榮也坦言花了很大力氣才能自我說服：「我費了很力氣才能說服自己！人的一生裡，愛上某個人只是一瞬間的事，不過愛一個人，不會找理由，也不會算計。」

美貞唯一的好友許恩實（張姬領飾），是東鎮成功推理死亡公式的關鍵。

東鎮冒著生命危險接近美貞，對於一般人來說可能並不科學，朴珍榮也坦言花了很大力氣才能自我說服：「我費了很力氣才能說服自己！人的一生裡，愛上某個人只是一瞬間的事，不過愛一個人，不會找理由，也不會算計。」

2.打破不幸法則的關鍵

東鎮墜河後幸無大礙，他也在細節中發現美貞唯一愛過的學長不但沒有身亡，男方當初只是因病暈到，卻因為一心隱瞞對方病情而謊稱被美貞連累，大學時更故意散播魔女謠言！既然洞悉了打破不幸法則的關鍵，於是東鎮便設局讓美貞愛上自己，他選擇玩失蹤，讓美貞透過不同的線索來窺探自己的真心意，最後兩人在奧地利重遇，東鎮大膽向美貞表白，還得到美貞的回應，結果成功破解詛咒。劇中美貞是個尤其不幸的角色，盧正義坦言開劇時已經與角色合而為一：「拍攝這個作品的時候，我並沒有以『演戲』的心態去對待，當我到達現場時，我感到孤獨、一種悲傷的情緒就會湧上心頭。」

劇情遠赴奧地利取景，東鎮在美景前大膽向美貞表白，還得到美貞的回應。

3.好友金重赫的秘密

《魔女》結局篇揭開了東鎮好友金重赫（林在赫飾）的秘密！東鎮失蹤後，恩實拜託刑警金重赫調查他的去向，為此重赫四出奔走，卻發現東鎮留下的線索⋯⋯原來金重赫與美貞一樣有著「魔女」體質，只要他向女性告白，對方不是死就是傷，所以他個性獨來獨往，也不願與人交往，由此可見，東鎮致力打破不幸法則並不僅僅是為了救贖美貞，也想拯救好友，還給他們一個重生的機會，最終重赫順利和恩實走到一起，成功對抗命運。

《魔女》結局篇揭開了東鎮好友金重赫（林在赫飾）的秘密，原來金重赫與美貞一樣有著「魔女」體質，只要他向女性告白，對方不是死就是傷，所以他個性獨來獨往，也不願與人交往。

4.愛情戲碼壓軸升溫

李東鎮（朴珍榮飾）雖然自中學便暗戀美貞，可惜兩人只是鄰班同學的關係，並沒有直接的聯絡方法；直至第七集，東鎮和美貞終於同框對話，就連珍榮也忍不住笑言：「劇中男主角接近女主角的話，就會受傷或死亡，正因為如此，誕生了男女主角同台戲份最少的愛情劇，哈哈！那時我們也常常開玩笑，說下次一定要再合作！」

李東鎮（朴珍榮飾）雖然自中學便暗戀美貞，但直至第七集二人才終於同框對話，就連珍榮也忍不住笑言：「劇中男主角接近女主角的話，就會受傷或死亡，正因為如此，誕生了男女主角同台戲份最少的愛情劇，哈哈！那時我們也常常開玩笑，說下次一定要再合作！」

5.珍榮戀愛腦情人至上

談到東鎮是個頭腦冷靜的戰略家，但是面對愛情卻變得極為魯莽，二人坦言現實中偶然也會戀愛腦，珍榮更謂：「我會盡力讓對方開心，我喜歡和愛人一起玩、一起笑，看見她微笑的時候，我便感到幸福，所以我會盡力講笑話，直到對方笑為止。」