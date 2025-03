亞太區男神為私人晚宴擔任演出嘉賓好驚喜　竟惹慨嘆：帥哥也老了

現年44歲的林峯今年憑《九龍城寨之圍城》中飾演的陳洛軍大受歡迎,不論是在香港還是內地都人氣急升,更備受品牌廠商青睞,廣告代言活動接不停。今日他又宣布將於今年5月於紅館舉行一連三場個人演唱會【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025】,是他相隔9年再次踏上紅館舞台舉行個唱。林峯已努力裝備自己,務求在舞台表現自己出最佳一面來回饋粉絲與樂迷。而在備戰演唱會期間,林峯也有接其他工作。

近日林峯就為一間公司的周年晚宴擔任演出嘉賓,昨日有網民於社交網分享了林峯與該公司員工的大合照,以「公司的晚宴竟請來大明星」為標題,留言寫道:「又來參加一年一度的公司晚宴。聽同事說有一個大明星要來,但公司搞神秘沒有說是誰,大家以為肯定又是個不知名的來過過場,結果來的是林峰!!當年我可是被他和鐘嘉欣的溏心風暴迷的不行啊,這是我來香港見過的第二個tvb帥哥了(上次在尖沙咀偶遇過黃宗澤)這次的晚宴有點幸運,全程第一排近距離接觸林帥哥,還握到手了,只是感嘆歲月無情,帥哥也老了。」相中可見林峯狀態相當不錯,豈料卻被指老了不少。

林峯同大家大合照。(小紅書)