被打牙擦藝人連串金句曬愛國情懷　反遭網民爆粗問候：噏得就噏

現年74歲的陳百祥（阿叻），自2022年宣布息影後，近年積極進軍內地市場，而且諗頭多多，除了雄心壯志搞青訓提升國內足球外，甚至自薦擔任國足主帥，早前還高調和香港明星足球隊「分家」，自組球隊吸金。除此之外，阿叻還活躍內地社交平台，轉型做KOL，憑藉其「牙擦認叻」的個性，經營得有聲有色，為流量做地盤、扮女人都無所謂，吸引不少網民追看。而近日，阿叻出席朋友餐廳開幕時，發表了一番愛國言論，令網民不禁引用他和周星馳的經典對白去形容：「祥哥的愛國情懷好比滔滔江水連綿不絕，有如黃河泛濫一發不可收拾。」

現年74歲的陳百祥（阿叻），近年積極進軍內地市場。（資料圖片）

積極經營社交平台。（抖音）

為流量扮女人都無問題。（小紅書截圖）

阿叻雄心壯志搞青訓提升國內足球，甚至自薦擔任國足主帥。（小紅書截圖）

近日阿叻更新社交平台，片中他出席朋友餐廳的開幕儀式，開始大家原本是在講紅酒，但可能幾杯落肚，阿叻不但愈講愈起勁，更自豪地表示，「小米7，一鑊就打沉你（美國），連Tesla都打沉，全部華為車，而家華為電話打蘋果，我哋（中國）而家去到尖端喇嘛，所以美國佬一定唔順我哋，我哋做二哥佢都接受唔到。」阿叻如此堅定的愛國情懷再次引發網民熱議。

阿叻日前出席朋友餐廳的開幕儀式。（小紅書截圖）

帶同太太黃杏秀出席，好恩愛。（小紅書截圖）

不醉無歸，好開心。（小紅書截圖）

好受歡迎，畀女圍。（小紅書截圖）

有網民認同：「就喜歡你」、「陳百祥是個愛國的好演員！他的電影基本都看過！讚！」、「真愛國，没有之一」；但也有網民調侃道：「都好識轉彎」、「果然系（係）老戲骨，幾十年來都好演得！」、「祥哥的愛國情懷好比滔滔江水連綿不絕，有如黃河泛濫一發不可收拾。」不過也有網民「唔Buy」，直言：「偽人，亂吹一通，毫無意義」，甚至有人爆粗：「X家鏟，噏得就噏」，不屑阿叻「擦鞋擦出面」。

阿叻席間發表愛國情懷。（小紅書截圖）

矛頭直至美國。（小紅書截圖）

愈講愈激動。（小紅書截圖）

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阿叻向來惹火，導演王晶之前在網台節目《王晶笑看江湖》中曾爆料，指叻哥當年在澳洲悉尼出席譚詠麟演唱會時，在當地被人襲擊，王晶憶述：「有一部戲找他，他就不想拍，可能錢給得少，態度又不好，他就推了。那個人在香港沒有太大的實力，就沒動他（叻哥）。可是他在澳洲有很多關係，有一次陳百祥跟譚詠麟他們去澳洲登台，突然就在吃飯的時候，有幾個人跑到去貴賓廳攻擊他，被三四個人圍著打，然後有人想去幫忙但被按住，外面有幾個手按在（心口），知道可能有槍。」晶哥指那些人並不是想取叻哥的命，只是教訓一下。

王晶爆陳百祥喺澳洲俾人圍毆。（節目截圖）