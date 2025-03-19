金賽綸已結婚？李鎮浩公開錄音檔　女聲認曾墮胎及在海外辦婚禮

韓國女星金賽綸上月離世，但她過世後風波未停過，被爆於15歲時與金秀賢拍拖長達六年多，男方三次不認愛，眼看愈來愈多證據被《橫豎事務所》爆出後，才表示自己在金賽綸成年後曾短暫交往約一年。而事件亦牽扯到另一記者李鎮浩，金賽綸遺屬日前表示要控告李鎮浩「毀損名譽罪」，指他在金賽綸生前散播不實消息，令她被網暴，要求他為在葬禮期間、葬禮後及到訪停屍間時打電話說找不到停屍間而公開道歉。

金賽綸短暫的一生以自殺收場，然而死後仍難逃與金秀賢的紛紛擾擾。（IG@ron_sae）

根據金賽綸家人的說話，金賽綸15歲時就跟金秀賢拍拖，並且一起達6年之久。（IG@ron_sae）

李鎮浩在過去3年間共發布了4條與金賽綸相關的影片，但在其離世後，他已將所有相關影片刪除或設為不公開。對於受到金秀賢指使製作影片的指控，李鎮浩堅決否認，稱完全不屬實。而今日（19日）李鎮浩居然再爆出震撼彈，他發布一條11分鐘的影片，驚爆金賽綸其實已結婚！

1月8日，金賽綸IG曾貼出婚照並寫上「Marry」一字，韓媒亦有報道，但她其後澄清是誤會一場，對方只是朋友。（網上圖片）

正被金賽綸遺屬控告的李鎮浩，發布一段影片，內有他聲稱是金賽綸與經紀公司人員的錄音。（YouTube）

他公開一些IG截圖，一月時金賽綸曾貼出與另一名男子的照片，並寫住「Marry」（結婚），後來她向傳媒解釋這些只是和朋友拍的照片，不過李鎮浩表示自己確認過真相，指女方曾承認已婚。他播出一段聲稱是金賽綸的女聲與一段聲音經過處理男士的對話錄音，指該男聲經紀公司相關人士A。女聲說：「我沒有上傳，是我男朋友上傳的。」A就提到自己之前見到金賽綸的男友，明明不是這個人，為何現在又會和另一個人結婚，她解釋：「我和前男友分手後，告訴他我有了新男友，我本來和現在的男友也分手了，不打算結婚，但意外懷孕了。」A問他：「懷孕了嗎？」她說：「孩子已打掉了，他（現任男友）用孩子威脅我，所以才結婚。」他又透露老公是熟人介紹的，只是一位在大企業上班的普通人，二人在海外結婚。

疑是金賽綸的女聲，坦言自己沒想過結婚，不過是被前男友以懷孕一事威脅，因此在海外辦婚禮。（IG@ron_sae）

錄音中，疑是金賽綸的女聲，透露自己曾懷孕並已墮胎。（IG@ron_sae）

金賽綸在錄音中表示自己的KakaoTalk及Instagam皆被男友掌控著，什麼都做不了，只能用Telegam等偶爾傳短訊，女聲更大爆：「他一直逼問為什麼要隱瞞結婚的事實，我們爭吵後，他就用我IG上傳那張照片，我也沒想到會跟這種人結婚！」他說老公平時很正常，但喝酒後會變成另一個人，又說：「這件事是因為前男友牽扯進去才變成這樣。」

錄音中，疑是金賽綸的女聲，坦言「我也沒想到會跟這種人結婚！」

李鎮浩播完錄音後表示，其實金賽綸的家屬取得了其手機，並不停放料給《橫豎事務所》，意味著他們也一定知道金賽綸的婚事。他又說，自己確認過金賽綸和老公在紐約生活，又透露金賽綸去年已試圖自殺過幾次，但家人並沒幫忙支付2000萬元韓幣醫療費，都是由公司墊支的，他表示自己有相關證據，其實對於金賽綸不能安息，他也感到抱歉，所以已盡量公開較少的內容，但就指自己知道更多令人心碎的內情。