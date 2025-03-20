周柏豪成寵粉天花板　選了坐山頂朋友合唱情歌增加參與度

歌手周柏豪的《周柏豪「CHAPTER IV」粉絲見面會》巡演廣州站日前在廣州體育館完美相聚，當日突然的變天，一眾歌迷仍然從各地冒雨趕來赴約，讓周柏豪真的是既心疼又感動。當周柏豪背著他的小恐龍包包，騎著他的「小藍」單車出場，全場的歡呼聲彷彿要把廣體的屋頂掀翻，為了向現場歌迷表達「歡迎來到我的屋企」，周柏豪特別選了一首超級溫暖的《簡約》開場，毫不偏心的照顧到了每個方位的歌迷，果然是「連招呼也周到」。

周柏豪成寵粉天花板。

歌手周柏豪的《周柏豪「CHAPTER IV」粉絲見面會》巡演廣州站日前在廣州體育館完美相聚。

在這次的粉絲見面會上，周柏豪邀請大家來到他的「家」，成為他最特別的「限定家人」，溫馨客廳、甜蜜鞦韆，以及無敵大花園，周柏豪真的是要將整個「家」搬上舞台，完美呈現在大家的面前。既然回家了，福利自然不少，無論是「從小就有做偶像潛質」比愛心的照片，還是柏文弟弟貢獻的古早「美照」，周柏豪還特別為到場的每一位歌迷準備了「伴手禮」，每站限定的「三角巾」，既可以掛在寵物或娃娃上、更可以掛在手上和掛在身上，而最重要是把柏豪掛在心上。

在這次的粉絲見面會上，周柏豪邀請大家來到他的「家」。

周柏豪還特別為到場的每一位歌迷準備了「伴手禮」，每站限定的「三角巾」，既可以掛在寵物或娃娃上、更可以掛在手上和掛在身上，而最重要是把柏豪掛在心上。

既然是粉絲見面會，這次周柏豪特別給歌迷準備了一場「告白」，讓大家有機會「把說不完的感謝，寫給最特別的人」，是那位「一起喝珍珠奶茶」化成「星星」的朋友；是把關心做成「肉餅蒸蛋」但卻已無法再見的爺爺；是撐起整個家成為心中永遠依靠的爸爸；是在青春迷茫中指明方向的偶像；是生命中最純真禮物的兒子；是成就人生里程碑的丈夫；是謝謝「爸爸」、「偶像」、「兒子」、「丈夫」，卻忘了謝謝自己的你 ...... 700多封讀不完的信，但大家的愛周柏豪卻完完全全感受得到。

700多封讀不完的信，但大家的愛周柏豪卻完完全全感受得到。

為了讓「山頂」的朋友更有參與感，這次柏豪選了「坐最後一排」的歌迷和他一起合唱情歌，這山上山下的特別聯動KTV，讓大家見識到了柏豪的寵粉實力。柏豪更是化身「鋼琴王子」自彈自唱《傳聞》，而《宏願》、《夠鐘》、《最好不過》，還有特別kiss cam聯動的《我的宣言》，讓兩位「相愛相殺真兄弟」同框了，多首熱門經典歌曲，分分鐘引發全場大合唱。在演出的最後，柏豪抱起籃球，為大家送上代表他青春的新歌《12號》，「籃球是我的夢想，是我的青春，你們也是我的青春，我的青春有你們，謝謝！我們下一站江門站再見！」

為了讓「山頂」的朋友更有參與感，這次周柏豪選了「坐最後一排」的歌迷和他一起合唱情歌。

周柏豪更是化身「鋼琴王子」自彈自唱《傳聞》，而《宏願》、《夠鐘》、《最好不過》，還有特別kiss cam聯動的《我的宣言》。